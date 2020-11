'Vacuna ya'

Ya es noticia: una vacuna. Tras meses de zozobra, muerte, miedo, cifras de vértigo y días de quejas, irritabilidad, mucho desconcierto y, sobre todo, de situaciones personales llevadas al límite, al fin aparece una esperanza. Un remedio. Un remedio que no nos devolverá la vida social desaparecida, ni a nuestros seres queridos, ni la economía perdida. Ni hará olvidar las malas horas pasadas por nuestros sanitarios. Pensaremos en que un bicho diminuto hizo que perdiéramos la libertad en nuestras relaciones sociales, otros también su medio de vida y otros, la vida. Pero dentro de poco y gracias a la ciencia podremos volver a hacer de forma normal lo que antes hacíamos. Mantengamos la calma: no será mañana. Yo, de todas las sensaciones que he tenido a lo largo de estos tiempos –estupefacción, miedo, desasosiego– voy a denunciar una de todas ellas: el ruido. El ruido atronador que ha sido lanzado a los cuatro vientos por los medios de comunicación –mal llamados– y por muchos de nuestros congéneres. Los unos para cumplir ratios y los otros no se sabe muy bien por qué, probablemente por la carencia de empatía. Demasiada gente y agentes trabajando para el enemigo, para la inestabilidad a través de la indignación constante, la bronca y la sinrazón. No hemos sido ejemplo de una sociedad madura, ni en lo individual, ni como grupo que miraba por el bien común. A menudo nos hemos visto lastrados y arrastrados por una especie de neurosis derivada de este ruido ‘indignado porque sí’.

En España, la razón, la empatía, parece brillar por su ausencia. Nuevamente ese sentimiento trágico de la vida. ¿Es que no se va a acabar nunca?