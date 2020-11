Comparto con ustedes parte de mi discurso para el Premio de las Letras Aragonesas. Es mi manera de darles hoy las gracias por estar siempre ahí.

«Ese signo ancestral de confianza que es un apretón de manos se ha perdido durante estos meses, y tal vez lo haga para siempre. Ya no tenemos confianza en las manos de los demás. Esas manos deseadas, las mismas cuyo recuerdo nos hacía temblar, las queremos lejos de nosotros. Querríamos ser como el dios egipcio que nombraba y creaba, pero sin acercarse demasiado a los frutos de su poder. Casi ningún dios se acerca demasiado a aquello que crea. Vivimos en las palabras y generalmente nos sentimos bien en ellas. Pero en muchas ocasiones les perdemos el respeto y las adornamos con adjetivos que las pueden convertir en flechas envenenadas. Y cuando la palabra es un dardo, emponzoña a quien la dice, a quien la escribe, a quien la escucha directamente y a la sociedad entera. Porque a las palabras no se las lleva el aire. Las palabras tienen tanto poder que no solo penetran por los oídos y por cada poro de la piel, e impregnan el cerebro de quien las oye. Las palabras también se quedan en el aire, suspendidas, expectantes, confiadas en que algún día llegarán oídos en los que entrar. Las palabras son como don Juan Tenorio, saben que siempre llegará alguien a quien seducir, en quien penetrar y en quien dejar su semilla para que las generaciones venideras no las olviden. Y así ocurre con las palabras luminosas y con las ominosas».