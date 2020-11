Cuesta mucho obedecer

Nos cuesta mucho, alcaldesas y alcaldes, Sr. Lambán, Sr. Sánchez. Cumplir la voluntad de quien manda no nos resulta fácil a las personas y menos a los aragoneses. Sobre todo si lo que nos ordenan afecta de una forma tan rotunda a nuestras vidas y no acabamos de comprender si el esfuerzo que ustedes nos imponen reportará resultados que lo justifiquen. No somos tontos y sabemos que en ello nos va la salud y la economía. Pero nos cuesta mucho asumir que tenemos que obedecer; y a pesar de todo, la inmensa mayoría de los ciudadanos lo estamos haciendo.

Comprendemos que su posición no es fácil. A ningún político le interesa tomar decisiones tan impopulares como los confinamientos, cierres y toques de queda. Sin embargo, les escuchamos tirarse los trastos a la cabeza día sí y día también. Mientras, nosotros vamos cumpliendo como podemos, los hospitales están atiborrados y la covid no está de segunda ola, está en perfecto tsunami de contagios.

Cuando se dirigen a los ciudadanos les escuchamos muy pocas críticas a sus fallos de gestión, a la imprevisión y lentitud en tomar medidas. Muy poca humildad por su parte. No piensen que no nos damos cuenta. Nosotros no tenemos ni idea de cómo solucionar esta tragedia, pero ustedes tampoco; y como representantes nuestros es exigible un poco más de eficiencia en su responsabilidad. A todos nos va la vida en esto y a ustedes también.

El personal sanitario y los enseñantes se dejan la piel en esta pandemia. Y el resto de la Administración Pública, ¿también está colapsada como las UCI de los hospitales? Porque, alcaldesas, alcaldes, Sr. Lambán, Sr. Sánchez, no conozco a una sola persona que haya podido contactar con el SEPE por los medios telemáticos que nos obligan a utilizar. La gente tiene enormes dificultades para gestionar sus ERTE, para cobrarlos; y miles de afectados no pueden solicitar las ayudas tan pomposamente prometidas porque los sistemas están bloqueados. A pesar de tan desolador panorama; de que nos echan la culpa de los contagios, que parece que nos hemos pegado un verano de desmadre la mayoría de los españoles y que nuestros jóvenes son descritos como destalentados que se creen inmortales; a pesar de todo, la inmensa mayoría les estamos obedeciendo. Y nos cuesta mucho obedecer, créanme.

Julia López-Madrazo es periodista