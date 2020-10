Una tarea compartida

Aragón entrará a partir de esta medianoche en el nivel 3 de alerta. Entre otras restricciones, se obliga al cierre de la hostelería a las 22, con prohibición de consumo en el interior del local y un aforo en las terrazas del 50%. Además, las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 6 personas. Estas medidas no serán suficientes si no se refuerzan también las plantillas de la atención primaria y los servicios fundamentales de los hospitales, se incrementan las PCR, se aumentan los recursos para las labores de rastreo y aislamiento de personas contagiadas y, sobre todo, si no van acompañadas por una implicación aún mayor de toda la ciudadanía.

La escalada en el número de contagios por coronavirus registrada en las últimas semanas en Aragón, como en el resto de España, obliga a tomar medidas más exigentes. Bien sabemos, por la experiencia de la oleada de marzo, quecuanto más se deja ascender la curva de incidencia más cuesta bajarla y más duras tienen que ser las restriccionespara ello. Es responsabilidad del Gobierno de la nación y de las comunidades autónomas adoptar las iniciativas necesarias. Tras sus pasos deben ir los de los ciudadanos. Si estos no colaboran será imposible alcanzar los objetivos previstos.

Las leyes son el principal medio del que se vale el Estado para imponer sus fines, pero siempre está limitado por la libertad de las personas; no está en sus manos el que se comporten de una determinada manera. En consecuencia, de poco sirven los niveles máximos de alerta y las llamadas al compromiso de todos si los ciudadanos no responden con una actitud responsable. Las democracias se sustentan sobre una cultura cívica que asegura la adecuada combinación de derechos y obligaciones individuales. En este contexto colaborativo, la salvaguarda de la libertad personal no entra en confrontación con el deber de preservar la seguridad sanitaria de todos.