La ruta del compromiso

Recorro de nuevo el trazado diario del tranvía a primera hora de la mañana; me adentro con la mirada por entre autobuses llenos, abarrotados. Y me pregunto cómo hacer compatible en semejantes concurridos escenarios ese ajustado listado de normas que nos proponen los rectores políticos en la exigente batalla contra la pandemia.

Apelan a las responsabilidades personales y me aventuro a pensar cuáles serán las de aquellos usuarios apretujados: que no dudo que, como la exigencia de la inmensa mayoría, ha de ser llegar puntuales a atender los compromisos personales, profesionales, educativos... Ver pasar el transporte público es comprobar la fidelidad al cumplimiento de las obligaciones de miles de personas que precisan de esa forma de comunicarse.

Así que más allá de las sentencias contundentes y los rostros circunspectos, echo de menos ver a nuestros gestores acurrucados entre esos cientos de viajeros que no tienen más remedio que compartir hueco apartando al virus para hacerse sitio. O de visita personal, no preparada, a los centros sanitarios donde de nuevo el personal advierte de la realidad del azote de la enfermedad.

No sería extraño entonces contemplar cómo se agudiza el ingenio para aportar soluciones. Que pasan muchas de ellas por un consenso común aceptado, al que, sin embargo, los responsables institucionales de todos los ámbitos no han sido capaces de dar forma.

La expansión del coronavirus pone a prueba la precaria capacidad de dirección política de nuestros gobernantes, alejados en su inmensa mayoría de un liderazgo profesional y personal. Aunque lo que uno les echa en cara es su empeño en enrocarse en un partidismo que agrava, si fuera posible, la dolorosa estela de la pandemia. Porque hace ya meses que el sentido común demandaba la unidad por encima de particularismos en esta batalla global.

Por eso, es de recibo apelar a la responsabilidad –personal y profesional– de quienes han de poner los medios para tratar de contenerla, y no de quienes contribuyen con su labor diaria a garantizar que la vida siga. Y que para ello cumplen con sus obligaciones.