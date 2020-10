El Gobierno va a estudiar con las comunidades la posibilidad de decretar un toque de queda nocturno, siempre bajo el amparo de un nuevo estado de alarma porque cree que jurídicamente no hay otra opción para limitar un derecho fundamental como el de la libertad de movimientos individual. El constante aumento del número de contagios de la covid-19 obliga al Ejecutivo a impulsar un acuerdo estatal para disponer de un paquete de medidas, incluido el toque de queda, y de cobertura legal para reaccionar con rapidez y eficacia. A las autonomías les corresponde gestionar la sanidad, pero la planificación estratégica es responsabilidad de la Moncloa.

La iniciativa de implantar un toque de queda ha sido planteada públicamente por la Comunidad de Madrid. Otras autonomías también han sugerido esta propuesta al Ministerio de Sanidad. El debate gira en torno al encaje jurídico y la eficacia epidemiológica. Respecto al marco legal, Madrid sostiene que no quiere el estado de alarma, pero sí el toque de queda; y en el Ejecutivo creen que eso no es posible. Se impone un acuerdo para poner fin de una vez a este estéril desencuentro político-jurídico. Es abiertamente criticable que, más de siete meses después de la declaración de la pandemia, España no cuente todavía con una legislación clara y única para poder trabajar sin trabas contra la expansión de la enfermedad.

Respecto a la utilidad del toque de queda, está claro que permitiría controlar mejor las fiestas privadas ilegales en viviendas o residencias, que son un foco de contagio importante. En este sentido sería útil analizar qué están haciendo otros países y ver si sus iniciativas funcionan, como el toque de queda que ya se está aplicando en París, Bruselas o Lombardía. Urge, en cualquier caso, implementar nuevas medidas antes de tener que recurrir a un segundo confinamiento, que podría ser devastador para la economía.