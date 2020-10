'Escribir la historia en tres siglos'.

Tras 125 años, HERALDO DE ARAGÓN conserva el impulso que lo ha vuelto referencia imprescindible en la prensa española. Desde su primer número, publicado el 20 de septiembre de 1895, su labor diaria de informar se ha mantenido fiel al compromiso de "contar la verdad de lo que sucede con independencia, rigurosidad y valentía" .

Es para mí un orgullo ser amigo de la familia Yarza, propietaria de este periódico que nació a finales del siglo XIX, que registró puntualmente los sucesos –tantas veces dramáticos– del XX y avanza por el XXI sin perder su esencia, pero adaptándose con éxito a los vientos de cambio que impulsa la tecnología, como lo hacen evidente sus más de siete millones de usuarios únicos en su edición digital.

Es preciso proteger el derecho a la información veraz y oportuna.

Durante cinco generaciones, HERALDO DE ARAGÓN ha mantenido la vocación por el periodismo de calidad, valiente, honesto, riguroso. Por eso, en este aniversario, quiero felicitar calurosamente a su presidenta editora, doña Pilar de Yarza, ejemplar por su constancia, profesionalismo y gran calidad humana.

Quiero felicitar también a don Fernando de Yarza, presidente de HENNEO, grupo de comunicación y tecnología que tiene su origen en la histórica cabecera aragonesa, que en 2019 fuera honrado con la distinción de presidir la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.

Desde tiempo atrás, mi familia y yo hemos mantenido una relación de amistad entrañable con los Yarza, pero al margen de ello, en mi calidad de presidente del Consejo de Administración de Grupo Milenio, reconozco lo positiva que ha sido nuestra relación empresarial con HERALDO y demás periódicos de HENNEO, entre otros aspectos, para el desarrollo de nuestras plataformas digitales, que son líderes en México, de acuerdo con mediciones de la empresa Comscore.

Me conmueve y coincido con don Fernando cuando, en entrevista con nuestro corresponsal José Antonio López, destaca las similitudes entre nuestros grupos de medios, ambos fundados y dirigidos como negocios familiares con un espíritu de superación y el deseo de servir, primero que a nadie, a la sociedad. "Por eso nos llevamos tan bien, porque hay afinidad y compartimos muchos principios y valores", dice don Fernando, y tiene razón.

Recuerda que nuestras organizaciones comenzaron juntas un viaje hacia la conquista de lectores en plataformas digitales, que las coloca hoy a la vanguardia no solo en nuestros respectivos países, sino internacionalmente, y que su elección como presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias fue, en parte, porque "a nuestros colegas les impresionó mucho lo que habíamos construido entre Milenio y HENNEO, dos grupos que no estamos ni en Palo Alto, ni en Finlandia, ni en sitios punteros, sino en México y España, que hemos sido capaces de desarrollar productos digitales de primer nivel. No es casual que Milenio sea líder indiscutible en términos digitales en México o que HERALDO, siendo un grupo regional, tenga el fantástico posicionamiento que tiene".

Dicho lo anterior, con admiración y afecto reitero mi felicitación a la familia Yarza por los 125 años de HERALDO, emblema de Aragón y del periodismo ejercido con responsabilidad y libertad, comprometido con el derecho a la información veraz y oportuna, cada vez más necesaria en una época en la que abundan las ‘fake news’, que tanto daño le hacen a la vida democrática.