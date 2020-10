Aragón sería una de las cuatro comunidades en riesgo ‘extremo’ por el coronavirus, según el nuevo panel de indicadores que el Ministerio de Sanidad y las autonomías están elaborando para clarificar qué medidas restrictivas se deben tomar en cada territorio en función del riesgo que suponga la pandemia. Lo cierto es que la incidencia de transmisión se ha acelerado en los últimos días vertiginosamente tanto en España como en Europa. En la Comunidad aragonesa, las autoridades deben tomar con diligencia las medidas necesarias para evitar un nuevo confinamiento.

Después de más de medio año de intentos para dominar la covid-19, el aumento de casos en toda Europa ha llevado a la UE y la OMS a urgir a los países a tomar medidas inmediatamente. Las señales de alarma continentales tienen su inevitable traslación al Ministerio español de Sanidad que ultima un nuevo plan de alertas que, en estos momentos, colocaría a cuatro comunidades en riesgo ‘extremo’: Madrid, Aragón, Castilla y León y La Rioja. El empeoramiento del contexto sanitario, con dificultades incluso para contratar intensivistas, obliga a poner sobre la mesa la urgente necesidad de abandonar discusiones estériles y centrarse en lo importante, que es velar por la salud de los ciudadanos. Una vez más hay que apelar a la ciudadanía para que extreme las medidas de autoprotección. Es necesario que los individuos no se relajen, que se reduzcan las concentraciones de personas y las reuniones con gente no habitual, que se insista en la reducción de la movilidad y en el indispensable uso de la mascarilla, la distancia social y la higiene de manos. De cualquier modo, el llamamiento a la responsabilidad personal es tan necesario como insuficiente. Son los gobernantes los encargados de adoptar las medidas necesarias, implementarlas y lanzar mensajes claros que no aumenten la confusión.