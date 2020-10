Embrollos jurídicos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha decidido no autorizar el confinamiento perimetral de La Almunia. La DGA suma así otro revés judicial respecto a las medidas que ha ido dictando para combatir la pandemia. Falta claridad normativa y hay que actuar con rapidez porque la presión del virus sigue aumentando. Sin embargo, debe prevalecer el principio de legalidad, como instrumento y también como límite a la actividad de la Administración, porque es la manifestación más completa de un Estado de derecho, donde el imperio de la ley, la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales constituyen un trípode imprescindible.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechaza autorizar el confinamiento perimetral en la localidad zaragozana porque considera que «carece de cobertura legal». Los magistrados no cuestionan la gravedad de la crisis ni la propia medida, lo que dicen es que tal medida no tiene acomodo en el régimen normativo ordinario de sanidad y salud públicas al día de hoy. Otros gobiernos autonómicos y varios tribunales de Justicia de otras comunidades también están chocando con la aplicación de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Es la evidencia de que el debate jurídico está abierto. En todo caso, si la ley de seguridad ciudadana y la de Salud Pública no permiten suspender con carácter general los derechos ciudadanos que garantiza la Constitución, como argumentan numerosos juristas, es tarea del Gobierno y del Parlamento facilitar a los Ejecutivos autonómicos, a quienes ahora corresponde gestionar la pandemia, la toma de decisiones que limiten los derechos de los ciudadanos cuando sea indispensable. Sería imperdonable que un embrollo jurídico malgastase absurdamente el gran esfuerzo que están realizado los ciudadanos desde el confinamiento decretado en marzo.