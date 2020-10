Mi padre no sabía nadar. En las pocas ocasiones en las que, por imperativos del guion familiar, se metía en el agua e intentaba o simulaba hacerlo, chapoteaba y braceaba aparatosamente durante unos segundos allí donde aquella no cubría, para poder recuperar rápidamente y sin riesgo alguno la verticalidad. A los ojos del niño que yo era entonces aquello resultaba absurdo. Era incomprensible que alguien que sabía y podía tanto –que en aquel tiempo para mí, seguramente, lo sabía todo– no fuera capaz de algo tan sencillo y fácil, que no requería esfuerzo alguno y que hasta un niño como yo podía hacer. Lo comprendí más tarde, claro está, o dejé de asombrarme con los años. Pero la explicación definitiva vino de la mano de uno de mis sobrinos, cuando con muy pocos años contaba sus avances en las clases de natación, en las que no parecía estar disfrutando mucho: "Ya me lo sé todo –le dijo a su madre convencido de sus progresos–, solo me falta flotar". Subrayaba así que él ya lo había puesto todo de su parte, con pleno aprovechamiento por supuesto, y que lo que le quedaba era algo que no dependía solo (o fundamentalmente) de sí mismo.

En la vida, como en la natación, nos pasa algo parecido. Alejarse de la orilla, adentrarse en lo profundo y salir a flote no es solo una cuestión de empeño y esfuerzo personal, sino que en ocasiones lo que requiere es precisamente dejar de hacerlo, abandonar el miedo que nos lastra y nos arrastra y abandonarse y confiar agradecidos: en otros, en Otro o en el abrazo y la densidad del agua y el principio de Arquímedes, que nos promete un empuje hacia arriba equivalente al miedo desalojado, o tanto perdón como amor invertido o gastado. Como insisten los teólogos, lo contrario de la fe no es la duda, sino el miedo.

Para avanzar en la vida, como para aprender a nadar, llega un momento en el que hay que abandonar el miedo y dejarse llevar, confiando en que el agua nos sostendrá.

Simone Weil decía que la verdadera fuerza para moverse es la que nos nace de fuera. Y que en eso consiste la humildad: "En saber que en lo que se denomina ‘yo’ no hay ninguna fuente de energía que permita elevarse". "Todo cuanto en mí es valioso –escribía Weil– procede sin excepción de más allá de mí, y viene, no como don, sino como préstamo que debe ser renovado sin cesar. Todo cuanto existe en mí sin excepción carece de valor; y todo lo que me apropio de esos dones llegados de otras partes pasa inmediatamente a carecer de valor". Y esa humildad, añade, no es algo que se adquiere, sino que ya se halla en nosotros. Es cuestión de dejarla salir a flote, deshacerse del temor, la ambición y las falsas seguridades y los ídolos que la ocultan. Desasirse de todo, incluso de la satisfacción de desasirse, porque la perfecta alegría no exige el sentimiento y el reconocimiento de la misma. "Estar dispuesto a lo máximo es rogar ser empujado, sin saber adónde".

Pero confiar así, humildemente hablando, no es una tarea fácil. Y resulta cada vez más complicada con el paso de los años, con los que vamos acumulando un pomposo y nada liviano equipaje de excusas, recelos y ademanes para disimular el fracaso y el miedo, pertrechos de los que nos cuesta prescindir. Creemos que eso nos mantendrá seguros en la superficie y lo que hace es sobrecargarnos y hundirnos más aún, olvidando que "solo se posee aquello a lo que se renuncia". La desprendida humildad a la que se refería Weil es tan difícil que solo el alma de los niños o los místicos la conoce, quizás precisamente porque la desconoce. Lo que ellos saben o intuyen, como dice el teólogo Olegario González de Cardedal, es que es Dios –o el agua– quien sostiene y se apodera del hombre, no el hombre a Dios. Por eso la respuesta es el agradecimiento, no la exigencia.

La levedad de la gracia es un regalo fruto de la humildad.

Aunque la deseo, yo carezco de la inocencia de los unos y de la libertad de los otros. Por eso –tal vez a algunos de ustedes les suceda algo parecido– a menudo sigo chapoteando y braceando con estrépito y ruido en la orilla de las palabras, donde estas no puedan arrastrarme mar adentro, por miedo a hundirme y naufragar. Y a veces pienso ingenuamente que ya me lo sé todo. Pero me falta flotar.