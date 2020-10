Es la guerra y algunos no se enteran. El enemigo implacable no está dispuesto a rendirse. El combate lo lidera, heroicamente, un ejército de batas blancas que ha sufrido cuantiosas bajas. La población civil está masivamente movilizada. Los profesores tratan que el sistema educativo funcione. Los alumnos intentan no desperdiciar su formación. Los empresarios pelean para mantener sus negocios a flote. Los trabajadores siguen dando el callo y contienen la respiración pensando en su empleo. Los mayores se quedan en casa y no pueden ni ver a sus nietos. Los jóvenes sienten que el enemigo les está robando la juventud. Pero no todo el mundo rema en la misma dirección. Hay quien, desde el primer día, en vez de gestionar adecuadamente su comunidad, ha hecho de la oposición al Gobierno su ‘leitmotiv’. También, quien desde el Gobierno hace sus cálculos para salir airoso en la postguerra y veta rivales para alcanzar acuerdos. Algunos pensaron, en pleno confinamiento, que podían derribar al Gobierno a golpe de cacerola y agitación. No faltan quienes, indiferentes a las pérdidas humanas, están más preocupados por pasar a la historia como eximios líderes patrióticos. Los ciudadanos queremos gobiernos que gestionen bien y una oposición que proponga soluciones mejores en vez de vociferar. Que entre todos traten de acordar unos presupuestos de guerra para la reconstrucción. En Aragón la situación es seria, pero por lo menos al frente de nuestra sanidad está una mujer que se esfuerza, con su equipo, para vencer en esta guerra que nos merecemos ganar.