Se necesitan expertos. Tenemos excelentes científicos, competentes epidemiólogos, reputados virólogos, buenos profesionales en Salud Pública, especialistas en enfermedades infecciosas, todos con amplia experiencia en sus respectivas disciplinas, o sea, expertos. Además, nuestro país cuenta con reconocidos profesionales más allá de la ciencia y de la Medicina. Tenemos expertos en gastronomía, en arte, en deporte y tenemos hasta expertos en ¡el Camino de Santiago! Sin embargo, a pesar del elevado número de personas dedicadas a la política que tenemos en la actualidad, España carece de políticos expertos. La reciente reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el presidente del Gobierno muestra la falta de capacidad para gestionar los asuntos públicos. Reunirse para declarar que han decidido reunirse produce sonrojo, máxime si la puesta en escena, delante de 24 banderas, es orquestada por profesionales del márquetin, más que por personas preocupadas por el bien común. El resultado de la absurda declaración fue la creación del grupo covid-19 en la que el único experto convocado, el profesor Bouza, referente mundial en Microbiología y enfermedades infecciosas, dimitió al comprobar que no era cierto lo prometido: trabajar unidos para solucionar el problema. El titular del manifiesto de 55 sociedades científicas que agrupan a más de 170.000 profesionales de la sanidad resume la falta de capacidad de nuestros políticos: "En salud, ustedes mandan, pero no saben". Se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, necesitamos expertos.