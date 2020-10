Prevenir, mejor que curar

Zaragoza pasará a la fase 2 durante una semana, desde el próximo jueves hasta el día 15 de octubre, como medida preventiva ante la posible celebración de reuniones sociales y celebraciones en las jornadas que rodean el día del Pilar. Las experiencias en situaciones semejantes que han vivido otras grandes y pequeñas ciudades apuntalan la tesis de que este retroceso a la fase 2, que no supondrá restricciones de movilidad, es una medida que va en la buena línea para proteger la salud de los ciudadanos, lo que, al final, redunda en la salud de la economía.

El registro diario de un significativo número de contagios en Zaragoza y, en general, en Aragón aconseja tomar medidas efectivas ante la llegada de las jornadas en las que en condiciones normales se hubiesen celebrado las Fiestas del Pilar. Este año no hay celebraciones y la ciudadanía debe ser consciente de su valioso papel para frenar el aumento de infectados. Por ello, es preciso hacer un llamamiento a los zaragozanos y a los posibles visitantes para que, más allá de las exigibles medidas oficiales, extremen las precauciones individuales y colectivas. Si no queremos que el próximo puente laboral y escolar sea la antesala de una oleada epidémica hay que actuar con civismo.

La responsabilidad individual es clave en el control de esta enfermedad, como se ha subrayado con insistencia. Todo ello no difumina la obligación de las autoridades políticas y sanitarias de transmitir con acierto a la población la importancia de reducir al mínimo posible las interacciones sociales con personas no convivientes y de respetar en todo momento la distancia física. Además, no se olvide, la contención de la epidemia también depende de la fortaleza del sistema sanitario. Con la vuelta temporal a la fase 2 habrá que adoptar medidas concretas para ayudar a los sectores económicos más afectados por este retroceso, pero está claro que más vale prevenir que curar.