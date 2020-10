'Un golpe de viento'.

Jóvenes que, por primera vez en la historia, no solo no se rebelan contra sus padres sino que piensan y actúan igual que ellos. Jóvenes de plastilina, criados entre pantallas y algodones y condenados a vivir en régimen de esclavitud por unos sueldos tan miserables como inestables. Jóvenes amordazados, demonizados, castrados y sojuzgados por una sociedad viejuna, cejijunta y aterrorizada. Jóvenes por los que nadie ha roto una lanza. A ellos, como a los jóvenes de hace cuarenta años, Johnny Rotten les escupe la verdad a la cara: "No future, no future for you".

Borges decía, con la ironía que le caracterizaba, que los ingleses padecen de irrealidad. Quizá eso explique el ‘brexit’. Aunque no creo que los ingleses sean los únicos, tal como están las cosas, que sufren ese tipo de padecimiento.

La arrogancia intelectual y el clasismo centralista de Pablo Iglesias cuando, en una entrevista que le hizo a Gregorio Morán en ‘La Tuerka’, se refería a Adolfo Suárez como un "chisgarabís de provincias", un calificativo digno de Jiménez Losantos. No me quiero ni imaginar los epítetos que Iglesias, Monedero y Echenique les dedicarán a sus contrincantes políticos, a los periodistas que no les bailan el agua y, muy especialmente, a sus excompañeros en las filas podemitas cuando se junten a tomar unas Mahou en alguna terraza de Malasaña.

No hay otro conjunto urbanístico, ni en Zaragoza ni fuera de ella, que exprese, como la plaza del Pilar, la reciedumbre aragonesa. Patio de armas unas veces y patio de colegio otras, el virus la ha vaciado de turistas y el cierzo, hoy, de paseantes. Así vacía, su desolada grandeza causa impresión. El cierzo me arranca la gorra y me hace correr tras ella por toda la plaza hasta que, ya en la calle del Milagro de Calanda, me la devuelve, cansado de jugar conmigo. Con la gorra de nuevo en la cabeza, regreso a mis meditaciones, pensando que en todo relato es de agradecer la aparición de un cómico golpe de viento que alivie la tensión dramática o rebaje la gravedad del tono.