Crisis de confianza

El abierto enfrentamiento del Gobierno central y el autonómico de Madrid, a costa de las medidas para intentar frenar el aumento de los contagios de la covid-19 en la capital, es la última manifestación de la incapacidad de buena parte de los políticos españoles para implementar una respuesta eficaz a la pandemia que se declaró en marzo. Su penosa actuación está alimentando de forma acelerada la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y sus dirigentes. La clase política tiene que comprender de una vez que la gravedad de las crisis sanitaria, económica e incluso de credibilidad exige que aparquen las diferencias ideológicas y pacten soluciones.

La ciudadanía asiste atónita al rifirrafe político en que se han enfrascado Pedro Sánchez y su Gobierno con Isabel Ayuso y su equipo, un choque impropio que amenaza con contagiarse a otras comunidades autónomas. No satisfecha con la bronca política, la presidenta madrileña anuncia ahora que llevará las nuevas normas a los tribunales para intentar que las rechacen. ¿Cómo es posible que no sean conscientes de que este insólito enfrentamiento debilita las estructuras públicas, en plena lucha contra la pandemia, y desvía energías muy necesarias hacia una batalla política tan estéril como dañina? La tarea de trabajar para neutralizar el virus y sus consecuencias no es un problema político, sino comunitario y global. Pero desde su irrupción en España en los primeros meses del año se ha utilizado como arma arrojadiza en el enfrentamiento entre partidos. Y de esa confrontación, el único beneficiado ha sido el virus. La crispación política alimenta la polarización, lo que conlleva que la ciudadanía se cargue de escepticismo y se relaje a la hora de evaluar de forma crítica sus actuaciones particulares. Los gobernantes tienen la obligación de actuar con eficacia y ejemplaridad para recuperar la confianza de los españoles.