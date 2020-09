Entre Trump y una maceta

Podrías enfrentar a Trump con una maceta en las elecciones, y yo votaría por la maceta". Se lo decía, a un periodista de ‘The Economist’ una ciudadana de un vecindario negro en Carolina del Norte. Y la idea refleja probablemente el estado de ánimo de muchos estadounidenses, especialmente entre los afroamericanos, ante las elecciones presidenciales, para cuya celebración falta poco más de un mes. El candidato del Partido Demócrata, Joseph Biden, no despierta ningún entusiasmo, ni la más mínima ilusión, pero la urgencia por desalojar al aborrecido Donald Trump de la Casa Blanca puede movilizar a muchos ciudadanos el 3 de noviembre. A la espera de ver los efectos del áspero debate televisado del martes en los sondeos, hace meses que las encuestas y los pronósticos dan a Biden una clara ventaja sobre el presidente. Pero el ganador no se decidirá tanto por los millones de votos que se emitan en el conjunto del país como por un reducido número de sufragios en unos pocos estados de orientación dudosa cuya decisión va a ser determinante. Biden no tiene, ni de lejos, el encanto personal de Obama ni su capacidad para seducir y sembrar esperanzas con discursos inspirados. Tampoco ha puesto sobre la mesa con convicción grandes ideas o proyectos que puedan suscitar expectativas. Así que ni siquiera la incorporación de la joven Kamala Harris a su papeleta parece haber sacado a la candidatura demócrata de la atonía. De modo que la mejor baza de los demócratas se la ofrece su adversario. La aversión, el odio a Trump puede movilizar a muchos votantes y dar la victoria a Biden... o incluso a una maceta.