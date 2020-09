'Ignorancia de precisión'

En paleoantropología, el término que describe a los seres humanos anatómicamente modernos es el de ‘Homo sapiens sapiens’, y siempre que lo leo me viene a la cabeza esa frase que aparece en las películas del agente 007, en la que alguien le pregunta por su nombre, y él contesta siempre: "Me llamo Bond, James Bond", recalcando el apellido, por si acaso. En ambos casos, se me antoja que lo que se pretende conseguir es atraer la atención sobre ‘sapiens’ y sobre ‘Bond’.

Para los que vivimos en lo que denominamos sociedades desarrolladas, nuestro prodigioso cerebro ha conseguido autoconvencerse de que lo nuestro es vivir con soltura en la Sociedad del Conocimiento y disfrutar: del arte en todas sus expresiones; de las ciencias en sus distintas vertientes; de las técnicas en sus infinitas aplicaciones… No voy a ser yo el que niegue estos grandes avances, y la mayoría podemos afirmar que tenemos motivos para estar contentos, a pesar de que en estos días todavía no vemos el final del túnel covid-19.

En esta época, casi todo se puede medir y contar, es decir, se sabe cuantificar. Pero esa información normalmente requiere de un correcto análisis para poder entender qué nos están diciendo los números. Como ejemplo, me voy a referir a las ‘cifras’ con las que los informativos nos bombardean todos los días en relación con la covid-19 y los positivos, los muertos, las pruebas PCR, etc. He de confesarles que, después de escucharlos más de una vez me quedo con una extraña sensación de insatisfacción. Y considero que es la demostración palmaria del anumerismo de nuestra sociedad. Gracias a ese ‘analfabetismo numérico’ comunicativo, podemos ir por el mundo completamente desinformados, confundidos y aumentar nuestra vulnerabilidad ante este tipo de situaciones.

La manera en la que se facilitan los datos numéricos sobre la evolución de la

pandemia no permite que la gente asimile y entienda la realidad.

De lo que me quejo es de que cuando se manejan números, ya sean en valores absolutos o en valores relativos, no basta con dar los datos a palo seco. En el caso de la covid-19 es muy necesario contextualizarlos bien cada vez que se habla de ella, especificando intervalos precisos de variación de cada magnitud seleccionada, indicando el periodo de tiempo de las medidas, los valores relativos en función del número de PCR realizadas, o de la densidad poblacional de la zona geográfica analizada, presentando con tranquilidad y siempre de manera visual las evoluciones temporales y, sobre todo, comparando los resultados con algo análogo que permita facilitar la comprensión de lo que se habla. Imagínense que les dieran los siguientes indicadores del número de personas que mueren por cada 100.000 habitantes por secuestros; fumar; ir en bicicleta; alcance por un rayo; picaduras de abeja; gripe; malaria; homicidios; practicar funambulismo entre rascacielos, etc. Les aseguro que esos indicadores no son todos comparables, aunque la magnitud sea la misma.

Es evidente que transmitir bien información cuantitativa, requiere tiempo y en la televisión el tiempo es dinero. ¿No les hace gracia la velocidad a la que hablan los locutores? Ya casi no utilizan pausas, unen noticias sin descanso, sin reparo y como si todas tuvieran la misma importancia. Al parecer no fueron a clase el día que explicaban que el cerebro de las personas necesita un tiempo mínimo para asimilar. Si no se hace así, el esfuerzo del proceso de comunicación es baldío. Si a ello unimos la tendencia de los medios a seleccionar lo que es anómalo, unida al gusto por esos extremos de la sociedad, los resultados son calamitosos, ya que las falsas percepciones que transmiten tienden a convertirse en realidades mentales.

El ‘anumerismo’ de gran parte de nuestra sociedad supone un serio obstáculo para la comunicación.

Por ello, es necesario rescatar a los ‘sapiens, sapiens’ del anumerismo habitual, formarlos para que entiendan la información numérica y cómo se debe presentar bien una información cuantitativa manejando símbolos e imágenes. El objetivo es que se puedan captar las posibles incongruencias, incompletitudes o desinformaciones con mayor claridad. En caso contrario, bienvenidos a la extravagante era de la ignorancia de precisión.