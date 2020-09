'El más necio del planeta'.

Querido lector, si su descendencia –no quiero entrar en disquisiciones de pareja– está en ese momento vital en el que ha abandonado la imagen mítica que hasta ayer tuviera de usted y, de un tiempo a esta parte, viene manifestándole lo mayúsculo de su estulticia, no se desanime ni se compadezca: no lleva esa carga en soledad. Yo, sin ir más lejos, estoy escalando hasta las más altas cumbres de la bobería y mis dos hijos van recordándomelo (más la mayor, la verdad sea dicha) cuando mis torpezas son ya a todas luces insufribles. ¡Qué le vamos a hacer: es ley de vida! Y es sano. ¿Cómo iba un hijo a ganar su libertad y su madurez, a matar al padre (o a la madre), si el padre fuera genial, adorable, hermoso, inteligente y, en pocas palabras, divino?

Nos llega, me llega, la hora de la mortal abominación. En parte es lo que toca y en parte, no lo voy a negar, me lo tengo bien merecido por mi mal carácter: soy un gruñón, lo admito. Además, tiendo a quedarme con la razón y no compartirla, me pongo muy pesado con cómo se hacen las cosas debidamente y, por si fuera poco, soy corpulento y peludo, entre otras muchísimas faltas que hacen bien en no pasar por alto tan a la ligera.

En estos tiempos que vivimos, y es esencial subrayarlo, nuestros hijos se han visto privados del aprendizaje ‘inter pares’: ese tan necesario para su desarrollo, ese que no está gobernado por ninguna ley superior y en el que se ven obligados a negociar y ajustar sus palabras y sus conductas, limando el carácter por roce y otra veces a base de encontronazos, de cuya violencia van saltando lascas que conforman el duro sílex de su inteligencia emocional, dándoles esa nueva herramienta y haciéndoles seres más sociales.

En estas circunstancias, que nos imponen una exigua vida social, los hermanos (si los hay) y los progenitores nos hemos convertido en malos sustitutos de sus colegas y en posibilidad casi única para ejercitar este pugilismo con su guardia alta, sus fintas y sus inevitables golpes. En este proceso, el saco de ‘sparring’ de nuestra estupidez necesariamente se ha magnificado para ponernos en un plano comparable.

Hay que decir en su descargo que mis hijos, a esta edad, son infinitamente más listos y saben muchísimas más cosas que aquel yo que un día encarné. Por ejemplo, saben inglés. Por eso el pequeño, de nueve años, me arrastró a la FNAC el sábado argumentando que había terminado de leer el primer volumen de Harry Potter en la lengua de Shakespeare y que era una necesidad vital e inaplazable adquirir el siguiente libro en aquel mismísimo momento y en inglés. A mí esto me enorgullece tanto que se me pasa la envidia que me da y la rabia por lo inferior que me hacen sentir estos jóvenes y, en este caso, ya no tanto por aquellas malas palabras sino por estos hechos fácilmente ponderables a su favor. Sepan que, por su puesto, les cuento esto con la tranquilidad que me proporciona saber que, como es habitual, ellos no leerán esta columna. Pero sepan también que, si la leyesen, este conchabamiento con ustedes compensa el riesgo y sus consecuencias.

Llegamos, avanzamos por el local y descubrieron que desde las pantallas de la tienda se asomaba un rostro familiar: el de su padre. ¡Papá es famoso!, le gritó el pequeño a su hermana mayor. Allí estaba el zoquete nuestro de cada día mostrando al mundo su quinto libro y convocando a esa parte de la humanidad que lee libros de poesía a su presentación: encuentro y lectura que se anunciaba para mañana (con la actuación ‘sorpresa’ de Leyre Navarro, todo sea dicho de paso). La venganza es un plato que se sirve frío, así que no le di importancia: nos hicimos unas fotos, pretendiendo que aquel tipo era otra persona, una que solo se parecía a papá…, pagué el libro y salimos en busca de un lugar en el que cenar algo los tres juntos sin atentar contra los diez mandamientos del distanciamiento social y la higiene pandémica.

Se portaron muy bien durante la cena pero, al igual que el escorpión de la fábula, para cuando cruzábamos el Ebro de vuelta a casa ya estaban aguijoneando la espalda de este pobre sapo. Sé que ustedes lo saben, sí, a veces es duro acarrear esta carga y ser el padre más necio de España, del planeta, pero nos toca ahora llevar esta pesada corona sobre nuestras cabezas: Majestades, mucho ánimo a todos y mucha paciencia.