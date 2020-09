'Sordera aragonesa'

Es la primera vez que veo en Zaragoza a un niño buscar comida en la basura. No tendría más de diez años. Iba solo, al atardecer, por las calles costrosas del Gancho, rescatando de los contenedores briks de leche caducada y verduras medio podridas. Él me ha mirado y yo lo he mirado a él, pero no he sabido qué hacer ni qué decirle.

A la izquierda le pasa lo que a la iglesia: que son muchos los creyentes y cada vez más escasos los practicantes.

Lo cuenta Max Aub en Campo de los Almendros. Cuando el dirigente republicano José Ignacio Mantecón, en el puerto de Gandía, fue a subir al Galatea, el barco de bandera británica que a unos cuantos afortunados o privilegiados como él les permitiría salvarse de la represión franquista en los días finales de la guerra civil, el comodoro le preguntó: "¿Si le reclaman está usted dispuesto a entregarse?". El que había sido Gobernador General de Aragón miró con sorna al inglés y respondió negativamente. Detrás de Mantecón iba el teniente coronel Francisco Ciutat, que aclaró: "No es sordo, es aragonés".

J.P. Margnac fotografió en 1955 a una joven que vendía cupones en una esquina de Zaragoza, concretamente en la esquina entre las calles de Estébanes y de la Libertad. Sentada en un pequeño taburete, la estrechez de la acera y los desconchones del muro en el que se apoya potencian la desolación de la escena. Pelo rizado, melena corta, cabeza hundida. En sus manos, como un ramillete de flores mustias, los cupones. Tiene el pie derecho ladeado y lleva un vestido azul con claridades celestiales, como el manto de una Virgen barroca. El bolso marrón, hundido en el regazo, y marrones también, y planos, los zapatos. Pienso a menudo en aquella joven ciega, tan galdosiana. ¿Cómo se llamaría? Es posible que se llamara Pilar y que todos la llamaran Pilarín. "Pilarín, dame un cupón para hoy", le diría el dueño de alguna tienda cercana. Y Pilarín levantaría la cabeza al oírlo, dedicándole una sonrisa luminosa, y después guardaría las monedas en su bolso y volvería a inclinar la cabeza.