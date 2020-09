Primeros casos en las aulas

Tal y como era de esperar los primeros casos de coronavirus ya han aparecido en el ámbito escolar. El protocolo dictado por el Gobierno de Aragón fija de forma clara un procedimiento que cita a las familias para las correspondientes pruebas médicas. La seguridad y la tranquilidad de los afectados pasa por un esfuerzo colectivo de responsabilidad que salvaguarde prioritariamente la salud de los niños y que permita, a su vez, el sostenimiento de la actividad docente

No han tardado mucho en aparecer los primeros casos de coronavirus en las aulas de los colegios, una evidencia que por simple criterio de probabilidad era lógico y que, antes o después, tenía que producirse. Lo importante en este caso es la correcta aplicación de los protocolos fijados y la puesta en marcha de un veloz trabajo de rastreo para frenar cualquier extensión del virus. La respuesta que se ofrezca para atender estos dos primeros casos, que debe esforzarse por generar confianza en la comunidad educativa, resultará determinante para futuras actuaciones. Estos dos primeros positivos, que se muestran aparentemente controlados, deben gestionarse bajo un ejercicio de transparencia que también sirva para resolver las dudas sobre cómo se logra casar el aislamiento de los niños con las obligaciones laborales de los padres.

Los protocolos solo contemplan lo fijado por la DGA y no pueden resolverlo todo, por lo que son muchas las incógnitas que se van a abrir en los centros educativos. Bajo esta premisa y pese a los diversos asuntos aún no resueltos es importante pensar en el conjunto de los alumnos y sopesar la necesidad de que las clases no se interrumpan constantemente. No hay duda de que es muy complicado mantener los colegios libres del virus, pero es imprescindible apoyarse en un deseo tendente a la normalidad.