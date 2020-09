Las posverdades y las posmentiras nos han metido de cabeza en una época de (in)certidumbres: solo sabemos que no sabemos nada… y el día a día se convierte en un socrático mar de dimes y diretes. El curso va a comenzar pero la gran duda es si el comienzo se va a cursar. Si hay que formar grupos burbuja, ¿deben los alumnos llevar agua con gas en sus mochilas para colaborar a burbujear el ambiente? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere… y deshojaremos la margarita de días alternos y noches salteadas en el cole, en el insti y en la uni. ¿Aprobado general, bajamos el nivel, subimos el desnivel, nivelamos sin niveles?

El curso va a comenzar pero la gran duda es si el comienzo se va a cursar.

Logaritmos neperianos desde casa, comentarios de texto por teléfono, las Guerras Mundiales en vídeo, las capas de la tierra escarbando en el jardín, la lista de reyes godos… ¡ah no, que eso ya no toca! Tres tristes tigres tigrean. Una sociedad asocial, los niños en la escuela ya no aprenden la primera conjugación con el verbo ‘amar’: yo me aíslo, tú te aíslas, él se aísla, nosotros nos aislamos… ¡hasta la isla se aísla!

Los optimistas recalcitrantes sacan pecho sin derecho. De todo se aprende: pues, mire usted, ‘mascarilla’ es un diminutivo pero lexicalizado, es decir, que lleva sufijo apreciativo -illa pero en verdad no es una simple máscara pequeña, es algo propio, específico… que quizás nos salva la vida y nos mata la convivencia a partes desigualmente iguales. Tiempos de pandemia y pandemonios.

Como diría el loco: esperar y no temer, ¿es que esto puede ser?