Mi abuela pasó varios veranos en San Sebastián, aunque no iba a veranear. Y es que no es lo mismo "pasar el verano" que "veranear". Trabajaba para familias pudientes que sí veraneaban. La primera vez actuó de niñera para cinco niños cuyas ropas tenía que lavar, planchar y ordenar cada día, además de preparar sus comidas, vigilar sus baños e intentar que no se rompieran las crismas cada vez que las criaturas hacían alguna barbaridad. Nunca supe cómo se llamaba aquella familia. Sí que supe el nombre de la ilustre familia zaragozana con la que mi abuela volvió a Donosti varias veces después como doncella. Ya entonces estaba casada con mi abuelo, que era el chófer del señor. En sus veranos, que no veraneos, en San Sebastián, mi abuela fue a la playa vestida de pies a cuello, miró el mar y hasta vio a dos reinas: la austriaca y la inglesa, fueron reinas de España por gracia matrimonial. No sería hasta bien entrados los años sesenta cuando algunas familias de clase obrera se pudieron permitir el veraneo, si no en el norte, que seguía siendo muy refinado y caro, sí en otros mares, en el pueblo o en un apartamento barato cerca de los Pirineos. Algunos teníamos la suerte de tener familia en el extranjero y veraneamos algún verano fuera del país. Eso era algo que teníamos que hacernos perdonar por sospechoso: en aquellos años las mujeres no tenían pasaporte propio, y los funcionarios debían pedir un permiso especial para cruzar la frontera. Este verano sin veraneo, todos hemos sido sospechosos.