A merced de la pandemia

Nunca el fin de las vacaciones, para los afortunados que las han disfrutado, nos han plantado de golpe ante un futuro tan incierto como el que afrontamos ahora. Será por esta nueva realidad, que de normalidad no tiene ni el nombre, que gira descontrolada al albur de un coronavirus que juega a los dados con nuestro destino. Hay luz al final del túnel, pero otra cosa será cuándo llegamos hasta ella. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, optimista, estima que tendremos vacunas este mismo año, aunque los epidemiólogos y los investigadores no lo tienen claro. Será que el pesimismo se cierne sobre los que apenas han descansado ya sea por exceso de trabajo, por la ansiedad de vivir en la región con más incidencia de la covid de Europa o porque el coronavirus les ha dejado en el paro. Y crece su malestar al oír a Pedro Sánchez que hay que «arrimar el hombro» porque la covid es la «peor pandemia del último siglo». Como si no lo supieran.

Miramos desde Aragón, que en dos meses suma 20.000 contagios y 273 muertos, cómo el caos por el virus se extiende. Madrid, Valencia y Andalucía sufren ahora los zarpazos de una covid que no aguó sus descontroladas noches de fiesta.

Con septiembre llegan las urgencias, y se buscan apoyos para aprobar los presupuestos del Estado deprisa y corriendo, apelando al interés general, sin importar el contenido ni con quién se acuerdan. Porque estamos en una pandemia; esa misma, tienen razón, que se seguía cuando se fueron de vacaciones mientras Aragón intentaba en solitario contener la segunda ola.