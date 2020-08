La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, en sus siglas en inglés), creada en 2007, tiene entre sus objetivos ofrecer asesoramiento independiente a los responsables nacionales de la UE, del Consejo de Europa o de la OSCE en la toma de decisiones, generar debates entre la ciudadanía y controlar la implementación de la normativa, en particular la adecuada aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en los Estados miembros. Con carácter anual, la FRA publica informes sobre los avances y los obstáculos que se plantean en el ámbito de los derechos y de las libertades fundamentales. Ello permite disponer de una útil visión de conjunto, compacta e ilustrativa, de los principales retos a los que se enfrentan la UE y sus Estados miembros en materia de derechos humanos. En 2020, la FRA ha publicado su décimo Informe en el que se recogen análisis sobre el derecho de acceso a la justicia, los derechos de las mujeres, la no discriminación, el racismo, los derechos de la población gitana, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de los migrantes y asilados, el racismo o el antisemitismo, entre otros. Y cómo no, este año también la FRA está centrada en explorar el impacto de la covid-19 sobre los derechos y las libertades fundamentales. La labor de la FRA resulta de gran interés para avanzar en el diseño de planes nacionales sobre derechos humanos y sus informes gozan de un valor didáctico de primer orden para la defensa de los derechos fundamentales. Con este breve apunte trato de hacer pedagogía de un ámbito que, por razones obvias, nos interesa a todos.

Yolanda Gamarra es catedrática de Derecho internacional público y RR. II.