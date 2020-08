El fútbol es una metáfora de la vida. La mía, las nuestras, se han visto afectadas por la pandemia que recorre el mundo, obligándonos a trabajar en la distancia, a amarnos de lejos, a ocultar nuestras sonrisas con mascarillas y a vivir instalados en la incertidumbre. También el virus ha afectado al Real Zaragoza, un equipo que en marzo, antes del confinamiento, era segundo en la clasificación, a un punto del primero y a cinco de sus inmediatos perseguidores. El parón liguero, el aislamiento, el campo vacío y el zaragocismo confinado terminaron con esa racha de victorias. Se nos cruzó en el camino la pandemia y nos cambió el que parecía nuestro destino natural. Ahora ya sabemos que la vida va a continuar en segunda división. El fútbol es pasión. En la derrota es cuando todos somos necesarios. Yo estoy seguro de que no acudiré a ninguna plaza ni a ninguna fuente a celebrar nuestros triunfos. Sin embargo, sé que estaré con el Zaragoza en el campo, si me dejan, los días de lluvia y de niebla, cuando el frío nos incapacita para aplaudir o para hablar o esos otros en los que a duras penas se soporta el calor. Lo haré porque heredé el amor a estos colores de mis abuelos y de mis padres y se lo he transmitido a mis hijos. Y lo haré porque quienes somos de un equipo lo somos para siempre, sin remedio. Como afirma Pablo Sandoval en la película ‘El secreto de sus ojos’, uno puede cambiar de todo: de religión, de trabajo, de pareja, de sexo, pero no puede cambiar de equipo. ¡Vamos, Zaragoza!

Víctor Juan es director del Museo Pedagógico de Aragón