El foco de las residencias

La alta mortalidad en las residencias de mayores durante la pandemia precisa un nuevo plan de choque para responder con medidas efectivas ante un duro escenario que no debe repetirse. Las Administraciones deben actuar de forma coordinada ante un otoño que puede plantear nuevos problemas

En Aragón los datos son, hasta la fecha, preocupantes. El virus nunca dejó por completo de atacar las residencias: 686 mayores y 222 trabajadores han dado positivo en los últimos dos meses y a ello hay que sumar, desde julio, 71 muertos más a una estadística terrible. El Gobierno de Aragón ha trabajado en este período en las residencias con el establecimiento de planes de contingencia, la reapertura de los centros específicos de aislamiento y los controles para el estricto cumplimiento de las medidas de protección. Tras los nuevos brotes surgidos en el verano, se están aplicando las pruebas PCR obligatorias en el regreso de las vacaciones y los test de autocontrol de los profesionales. En ese sentido, todas las medidas que se implanten serán siempre pocas para la protección de los mayores, especialmente vulnerables ante un virus que les ataca de forma brutal. Sin embargo, el alto número de fallecidos y de contagios no debe alentar el pesimismo ni considerar que no hay posibilidad de lucha ni de plantar cara a la pandemia. Al contrario, tal y como destacó ayer el Gobierno de Aragón, es preciso creer más que nunca en el sistema, pero cabría preguntarse si en el caso de las residencias, no debería implementarse, junto a las medidas ya citadas, todo un plan de choque coordinado desde la Administración central para intentar reducir de forma urgente la incidencia en los centros. La cercanía del otoño supone otro reto y un peligro añadido ante la posibilidad de la combinación de la covid con otras afecciones como la gripe. Hay que evitar, a toda costa, volver al escenario de la primavera.