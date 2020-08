La tarea de la reactivación

Junto a la constante lucha para frenar la covid y a la organización de las actividades educativas, el otro gran asunto que ha de concentrar el esfuerzo del próximo curso político en España es la elaboración de políticas acertadas y de largo alcance que permitan la recuperación de la economía nacional tras el mazazo que le ha asestado la pandemia. Los Presupuestos del Estado tienen que ser una pieza clave para una tarea que será más eficaz si se apoya en un amplio consenso.

La aprobación de los Presupuestos es siempre un requisito para la buena administración de los recursos públicos. Pero en las presentes circunstancias este instrumento se hace muchísimo más necesario, como única forma de ordenar y validar los indispensables planes para impulsar la economía española fuera de la crisis del coronavirus. Las Administraciones se rigen todavía por los Presupuestos de 2018, que han tenido que sufrir muchas modificaciones poco ordenadas; no sería admisible que esa situación se prolongase. Los Presupuestos, además, habrán de desempeñar un papel importante para dar confianza a las instituciones europeas y absorber eficazmente las ayudas que la UE se ha comprometido a aportar. Dado el escaso apoyo parlamentario fijo del Gobierno (155 diputados), la negociación será ineludible para aprobar los Presupuestos. Pero no será ni fácil ni conveniente que el Ejecutivo pacte este asunto con los partidos que apoyaron la investidura del presidente, que incluyen demasiados elementos radicales. El PP ha expresado su negativa a entrar en una negociación presupuestaria, pero también es verdad que Sánchez no ha hecho hasta ahora ningún esfuerzo por acercarse al principal partido de la oposición. Quedaría la opción de conseguir un acuerdo con Ciudadanos, el PNV y pequeños partido regionales. Pero los dirigentes políticos deben ser conscientes de que el desafío que afronta España es grave y de gran calado, y todos tienen que poner de su parte para superarlo.