Actuar con responsabilidad

Hay que confiar en que este segundo embate de la pandemia que sacude ya la mayor parte de España no llegue a ser tan fuerte como el primero. De momento, parece menos intenso, pero no cabe fiarse ni bajar la guardia. Al contrario, porque lo que suceda dependerá en gran medida del grado de responsabilidad de cada ciudadano. Y también, de la eficacia de las distintas administraciones, cuya gestión no está resultando suficientemente ágil.

La principal herramienta para frenar la transmisión del virus, en tanto llega una vacuna, descansa en la responsabilidad de la ciudadanía mediante el cumplimiento de las medidas preventivas. Es seguro que la mayor parte de los españoles está ahora concienciada de ello y que intenta actuar en consecuencia. Pero no es menos cierto que quedan personas cuyo comportamiento no es el adecuado y a las que hay que hacer llegar el mensaje de que deben adaptarse a esta situación, por su bien y por el de todos. Y junto a la responsabilidad cívica, también resulta imprescindible reforzar la detección precoz y la respuesta rápida contra la enfermedad a través de pruebas PCR, de un sustancial aumento de los rastreadores y del refuerzo de los recursos humanos en Atención Primaria, que es en estos momentos el rompeolas de la enfermedad. El coronavirus está lejos de haber sido expulsado. Actuar como si no existiera es una actitud temeraria que hay que desterrar. Pero también las Administraciones públicas, en todos los niveles, tienen que hacer su parte, ofreciendo directrices claras, a través de normas bien elaboradas, y movilizando los recursos necesarios, especialmente para la sanidad, la asistencia a los mayores y la educación, capítulo este último cuyo funcionamiento aún sigue sujeto a demasiada incertidumbre. Hay mucho en juego, y los responsables políticos de las instituciones tienen que actuar con mucha mayor rapidez, determinación y coordinación de las que han ejercido hasta ahora.