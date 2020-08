Los iluminados

Nunca he pedido, ni lo he esperado, que los artistas, por muy buenos que sean, me dieran ejemplo de nada. Para mí, siempre ha sido suficiente con que me hicieran disfrutar con su trabajo y, eso sí, que en medio de las extravagancias propias de quienes han sido bendecidos por los dioses, pusieran un ligero toque de cordura, vamos, de sentido común, en los momentos críticos.

Es normal y lógico que una figura del mundo de la cultura, como cualquier ciudadano, exprese sus opiniones políticas y su pensamiento, faltaría más. Aunque matizo: siempre y cuando esas ideas no vayan contra el respeto y la libertad de los demás. He de confesar que desde hace ya un tiempito me estoy planteando si todos entendemos bien el término, si no abusamos del mismo y lo tenemos confundido. Lo siento, pero creo que la libertad, o lo que ahora se quiere entender por ella, ha de tener unos límites. Y, en este sentido, ya se sabe que un famoso muy famoso tiene influencia y puede llegar a ejercer poder sobre mucha gente. Y manipularla.

He entendido mejor que nunca el término ‘iluminado’ después de ver algunas imágenes en redes del tan mentado últimamente Miguel Bosé. Como lo he entendido después de leer algunas de sus declaraciones, o las de otros artistas que, víctimas del confinamiento o de sus propias ganas de hacerse notar, o lo que sea, están regalándonos momentos delirantes. Por muy artistas que sean, así, no. Ni tampoco como Loquillo y otros cantantes que también están dando la nota en sus conciertos y jugando a dar el do de pecho más alto.