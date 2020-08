La reacción de Podemos

Podemos, que nació y ha crecido reprochando a otros partidos su falta de transparencia y denunciando a grandes voces la corrupción ajena, sin esperar al veredicto de los jueces, tiene ahora que demostrar, ante las sospechas de irregularidades en su funcionamiento, si sabe estar a la altura del patrón moral que exige a los demás. Por el momento, la reacción de Pablo Iglesias y los suyos es claramente errónea e insuficiente para despejar las dudas.

Los problemas judiciales de Podemos se van acumulando. A la pieza del caso Villarejo que afecta al robo y destrucción de la tarjeta telefónica de una exasesora de Pablo Iglesias, se ha sumado la denuncia del abogado Calvente, a partir de la cual un juzgado de Madrid investiga a altos cargos de Podemos, y a la propia formación política como persona jurídica, por posibles delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal y administración desleal. Y ahora, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha encontrado indicios de que un contrato electoral con una consultora podría ser fraudulento. Por descontado, la presunción de inocencia rige también para Podemos y sus dirigentes, y hasta ahora se trata solo de indicios que la investigación judicial habrá de concretar o descartar. Pero la reacción del partido y de sus líderes, especialmente de Pablo Iglesias, resulta muy poco modélica. Quienes tanto exigieron a otros explicaciones y dimisiones fulminantes, no solo no actúan ahora en consecuencia, sino que repiten los tics de aquellos a los que motejaban con la etiqueta de ‘vieja política’ asegurando que las acusaciones son solo una maniobra de sus enemigos. Quizás era de esperar. No es lo mismo fijar patrones éticos para los demás que aplicárselos uno mismo. Pero los ciudadanos no se merecen esta falta de coherencia. Y Podemos está obligado, como los demás partidos, a ofrecer limpieza y transparencia. Todavía más, ahora que forma parte de un Gobierno, que también debería saber reaccionar.