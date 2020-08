Estado, una palabra desbordada

Estado’. Una de las palabras del léxico constitucional más frecuentes en nuestras conversaciones. Una de las peor utilizadas. En origen es parte de una expresión común (describiendo un ‘estado de cosas’) que termina aislada y convertida en concepto, pero de significado poco preciso y múltiple, incrustado en discusiones técnicas situadas varios niveles por encima de sus posibilidades expresivas. El resultado: una larga lista de malos usos y discusiones improductivas. Con ese punto de partida cambiante y disperso, no es prudente ser muy rotundo al afirmar o negar ‘estatalidades’.

El inicio próximo de la reelaboración del término lo arranco en el siglo XIII de la Europa latina; el rey es titular de todo poder civil. El derecho se añade entonces a la espada: los reyes soldado son ahora también reyes gobernantes. Su ámbito de actuación se extiende más allá de sus fuerzas personales y desarrollan gradualmente estructuras para ejercer en su nombre fragmentos de ese poder; primero jueces y tribunales. En el siglo XV muchos de esos reyes ya se apoyan en una red densa de instituciones que les permiten realizar una acción de gobierno cada vez más ampliada sin dejar de ser eficaces. Suelo referirme a estas estructuras como ‘exoesqueleto’: como esos robots gigantes que multiplican las capacidades de la persona que se introduce en ellos.

Casi todos los reyes y reinas poderosos planearon en algún momento heredar o conquistar algún reino que añadir a su corona. Muchas de las familias reales estaban mezcladas; si faltaba parentesco sobraba ambición. Este desbordamiento potencial de fronteras propició la expansión de embajadores estables; uno de sus encargos era la elaboración de informes sobre instrumentos y estilos de gobierno de los países visitados, con descripción detallada de esas estructuras que usan los reyes rivales para realizar su poder. Cuentan lo que ven; lo que interesa a los reyes, por si un día entran a reinar allí: ‘el estado de cosas en todo lo relevante para gobierno y administración’. ¡Aquí está nuestra palabra! Todavía con significado propio débil y siempre acompañada de complemento (estado de x).

Para afrontar grandes disquisiciones, o evitarlas, propongo que la utilicemos en esta acepción básica. Con este criterio, no es tontería hablar de ‘estado’ bajomedieval, siempre que haya una estructura auxiliar de gobierno y administración suficientemente desarrollada y regulada. Pudo por tanto describirse el estado de la gobernación de reinos y dominios integrados en la monarquía hispánica del siglo XVI; pero también se elaboraban informes del estado de instituciones para un gobierno conjunto ‘español’ (consejos, secretarías …).

La palabra ‘estado’ tuvo éxito y desarrolló significados, aunque por vías distintas. Lentamente desde el siglo XVI; explosivamente cuando van difuminándose los reyes como sujeto político principal. Esa estructura de jurisdicción y gobierno, ese exoesqueleto, había quedado abandonada: el rey para el que se había creado ya no existía. Lo más frecuente es que los nuevos titulares de poder político soberano (pueblo x) la utilicen con apenas ajustes. Como estos nuevos sujetos no tienen cuerpo ni nombre estable, no es raro que ese exoesqueleto de gobierno se confunda con ellos, y ‘estado’ comenzase a usarse para perfilar el nombre de sujeto colectivo, del territorio que habita... Se inician entonces (siglo XIX) los desarrollos contemporáneos del término, con muy distintos núcleos de significado, ajustados a diferentes contextos de uso que no debemos desbordar.

Todas las instituciones que el titular del poder originario usaba para ejercerlo forman parte de esa estructura cuyo ‘estado’ se describe. Jueces y tribunales, consejos, órganos legislativos, ayuntamientos, por supuesto gobiernos... todos son lo que comenzó a llamarse ‘Estado’. Es erróneo restringir el uso únicamente a gobiernos, y mucho mayor si se limita al gobierno central (Comisión bilateral X-Estado). Confunde.

La mezcla ‘estado’ y ‘nación’ merece reflexión aparte. La combinación de dos términos tan imprecisos solo puede conducir al caos. Como una ensalada preparada con eso que llaman ‘lechuga’ iceberg, aliñada con aceite de fritanga. Ni José Andrés remonta tan malos ingredientes.

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de la Universidad de Zaragoza