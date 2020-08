Cambios en el Partido Popular

Los cambios que Pablo Casado ha realizado en puestos clave de su partido deberían contribuir a que la política española adopte un tono menos crispado y se abra a posibles acuerdos básicos entre el Gobierno y la oposición. El presidente del PP descarta los pactos con el Ejecutivo, más allá de la cuestión sanitaria, que no sería poco. Pero, en todo caso, el reto de superar las crisis que atraviesa España requiere la colaboración de todos en una perspectiva constructiva.

La sustitución de Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra como portavoz del PP en el Congreso y el nombramiento de Martínez-Almeida para el nuevo cargo de portavoz nacional anuncian el propósito de centrar la tarea de oposición menos en el enfrentamiento y más en las alternativas. Casado, ayer, ante la Junta Directiva Nacional de su partido, corroboró ese mensaje al señalar que es un error "pensar que para defender las convicciones hay que cavar trincheras y utilizar palabras como puños". Sin embargo, también dejó claro que esa moderación en el discurso no conducirá fácilmente a grandes acuerdos con el Gobierno; por ejemplo, para los Presupuestos. Es muy comprensible que el PP desconfíe profundamente de un Ejecutivo desde el que Unidas Podemos se dedica a atacar a instituciones constitucionales como la Corona. Y no cabe duda de que el principal partido de la oposición debe preparar su alternativa y no servir de muleta a un Gobierno cuyos apoyos son inestables y a veces peligrosos. Sin embargo, España necesita consensos para abordar con garantías los graves problemas que padece. Y los dos partidos principales del sistema democrático, el PSOE y el PP, deberían ser sensibles a esa necesidad. La coalición del PSOE con un partido radical como Podemos no facilita desde luego ese camino. Y hay que constatar, lamentablemente, que el presidente Sánchez no ha hecho ningún gesto, cuando, en este complicado verano, ni siquiera ha creído oportuno reunirse con el jefe de la oposición.