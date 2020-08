El pasado 11 de agosto, publicaba en esta misma página el sociólogo Juan Manuel Iranzo una reflexión sobre los servicios sociales para personas mayores o con discapacidad. Es un análisis con conocimiento de causa y una propuesta que no puede quedar en saco roto. Su titular lo dice todo: ‘Preguntar a los interesados’. Y para ello propone cuatro preguntas a las personas implicadas: ¿cómo están?, ¿cuál es su proyecto vital?, ¿qué necesitan para impulsarlo?, ¿dónde quieren vivir?

No pretendo ahora revisar el texto en detalle. Pero sí que quiero recalcar un par de puntos que, a mi juicio, no pueden quedar en el olvido. El primero lo expresa una frase del final del texto: "El sector de los servicios sociales a personas mayores y dependientes necesita una reforma de concepto, recursos más adecuados y administrados con más efectividad, respondiendo a las demandas reales de las personas que precisan apoyo y cuidado, expresadas mediante los canales y fórmulas de participación democrática apropiados". Estas son, creo yo, las líneas maestras sobre las que construir las políticas públicas en este sector, que "existirá siempre"y "no puede ser más estratégico”. Políticas que, por nuestro propio bien, han de ser de Estado, consensuadas y de largo alcance.

El segundo punto es la necesidad de atender a las personas "una a una"–a usted y a mí, a sus seres queridos, a los míos y al resto de la ciudadanía–. En el artículo, esto aparece antes y conectado con la lógica de gestión industrial, en forma de abaratamiento de costes, que compara con "la cárcel, el cuartel, el colegio, la fábrica o la granja industrial"; y, a su vez, relacionado con el cuidado de larga duración. Nadie está libre de requerir esta atención y es mucho más probable cuanto más envejecemos.

Como sociedad tenemos la oportunidad de responder a ambos asuntos. Ambos son retos de gran magnitud –algo obvio desde hace años– pero que el virus de Wuhan ha situado en el centro de la opinión pública. Los fallecimientos, contagios y problemas encadenados en las residencias de mayores y personas dependientes han sido escandalosos. Nos han mostrado y muestran el lado más tenebroso de nuestro sistema de protección social. Y esta experiencia debería marcarnos. O nos cuidamos individual y colectivamente o el pronóstico de nuestra sociedad es dantesco. La enfermedad, convertida en pandemia, nos limita y amenaza de forma indiscriminada. La mala gestión y las nefastas políticas públicas en este campo no nos llevan a ninguna parte. Esto requiere un cambio de coordenadas en la confrontación política y en el diseño de marcos comunes de ayuda mutua. Las políticas de cuidado son una tarea común y nos interesa a todos alcanzar el máximo consenso.

Las dificultades son muchas, las controversias todavía más, pero de nada sirve enquistar posiciones. La muerte y la enfermedad no tienen ideología, nos muestran el límite de lo que somos y nos han de hacer pensar. No sirve de nada crecer y acumular riqueza, ni incrementar las estructuras burocráticas, las normas y las complicaciones administrativas si las dinámicas de maximización de los beneficios no incorporan en las cuentas empresariales y de las instituciones del Estado algo más que la responsabilidad social corporativa. Ese algo pasa por ponernos manos a la obra y revisar los mecanismos de garantía de rentas, con unas pensiones y salarios dignos, por mejorar las formas de generación de bienestar y riqueza, pero también por el cuidado de las cosas comunes, así como por una lógica de la solidaridad acompañada de la subsidiariedad que impulsa la libertad y responsabilidad personal.

Este coronavirus ha frenado de manera radical las inercias basadas en el crecimiento económico como único motor del sistema. Hemos heredado una mejor sociedad que la que vivieron nuestros mayores. A través de décadas muy duras, con sus más y sus menos, fueron capaces de inventar y ampliar soluciones socialmente compartidas al mundo que heredaron. Ahora nos toca dejar un mundo mejor a nuestros hijos.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza