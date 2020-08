Mirar por la ventana

A estas vacaciones hemos llegado cansados, pues el coronavirus invisible y tóxico nos ha hecho sentirnos vulnerables, desconfiados y huérfanos. Para combatir este malestar les propongo abrir nuestro horizonte y hacerlo, como todos los veranos, con libros.

Mi ventana se abrió para mirar a los países nórdicos con ‘Hiperbóreas’, antología de poetisas nórdicas, nacidas durante el pasado siglo XX. Un libro extraordinario de Francisco J. Uriz. La antología se articula en seis capítulos temáticos, en los que se recogen las diversas visiones de las poetas sobre el entorno físico, social y político del norte de Europa, pero también del amor y el desamor o la muerte. Bellos poemas que reflejan que, a pesar de los avances indiscutibles, les queda mucho por hacer a las mujeres. Por las ventanas también es necesario mirar lo cercano y a Teruel me acercó Daniel Gascón: ‘Un hipster en la España vacía’. Una bella novela llena de humor y nostalgia. Divertida y culta, con distintas y variadas voces. Con un humor inteligente que aflora al chocar lo urbano y lo rural.

Siempre los veranos me han permitido leer y combinar poesía, novela e historia. La lectura de ‘Los amnésicos’ de Géraldine Schwarz te hace reflexionar sobre la memoria, pues como ella señala: "Asumirla con honestidad no es un accesorio moral para dar buena imagen. Nos ayuda a construir, juntos, el futuro. Nos guía para comprender el mundo en lugar de sufrirlo, evitar los errores e identificar los peligros; los que proceden de otros, pero, sobre todo, los que proceden de nosotros mismos. Nos ayuda a vivir de forma más consciente".

A este largo verano he añadido, por recomendación de unos amigos, una serie producida por Red Production Company y distribuida en el Reino Unido por la BBC y por HBO, ‘Years and years’. Dicha serie es un relato dramático que tiene como protagonista a una familia británica. Pero la serie es, ante todo, una obra de ciencia ficción, el género narrativo que toma una idea y la lleva hasta el límite usando como regla el rigor de la ciencia.

Logra avanzar 15 años en seis capítulos a una velocidad endiablada, pero sin dejar ningún botón político, tecnológico, económico o social sin presionar. Tampoco renuncia ni al sentido del humor ni al desarrollo de los personajes

Hay dos líneas narrativas principales para unir todos estos saltos temporales: la familia protagonista y el ascenso meteórico de Viviene Rook, una mujer que salta de las tertulias televisivas (donde se la conoce por soltar exabruptos y apelar a la conciencia patriótica y racista del país). Extasiada por lograr que el Reino Unido vuelva a su pasado imperial. Es aterradora y fascinante al mismo tiempo. Mientras los Lyons intentan sobrevivir como pueden a los cambios del mundo, veremos a Rook ascender como la espuma, consiguiendo que el electorado se olvide de sus inicios bufonescos y la considere la única opción para salvar al país del desastre. En un escenario ‘post-brexit’, ella es como una mezcla de Boris Johnson y Donald Trump (con el ideario y las estrategias mediáticas copiadas por partidos de extrema derecha) anunciando la llegada del neofascismo.

En el último episodio, la matriarca de los Lyons, Muriel reflexiona sobre cómo han llegado hasta donde están. Es uno de los grandes momentos de la serie, porque es cuando el peso de la culpa recae sobre los protagonistas... y sobre todos nosotros. “No vi a todos los payasos y a los monstruos que se avecinaban”, asegura, antes de pegar la gran bronca a sus descendientes, acusándolos de ser los culpables de todo. “Los bancos, el Gobierno, la recesión, Estados Unidos, la Sra. Rook. Culpamos a la economía, a Europa, a la oposición, al clima y al vasto e incontrolable curso de la historia, como si no dependiera de nosotros, seres indefensos e insignificantes”.

Este final nos ayuda a pensar en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pues el populismo hay que combatirlo, no usarlo. Incluso aunque pienses que lo puedes controlar, el monstruo acaba siempre por cobrar vida propia. Es probable que no sepamos señalar un día exacto en el que todos estos fenómenos empezaron a tomar vuelo en nuestra realidad contemporánea, porque las crisis empiezan de forma muy silenciosa. No es que ‘Years and years’ nos dé una solución a nuestros problemas, pero sin duda sabe identificar dónde fallamos.