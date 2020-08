Un perjuicio indiscutible

Cuando los valores más rescatables del deporte ruedan como piedras por la ladera de un monte, en lugar de sujetarse en las enseñanzas del barón de Coubertin hay que ir a los tribunales. El Real Zaragoza se ha quedado sin abrigo, como un personaje extraviado en mitad de una tormenta, aislado y solo, sin posibilidad de rescate. Una metáfora que refleja la eliminatoria ante el Elche. Saltaron al campo con un guion que les habían escrito y que les abocaba, sin remisión, a un final dramático con un dolor innecesario. Cruel. Quizá demasiados aficionados intuían ya antes del partido que el epílogo sería tan catastrófico como injusto, sospechaban que lo que habían atado los despachos no podían deshacerlo un grupo de buenos futbolistas que lo intentaron todo y sobre los que no cabe ningún reproche. Pero un club que hace malabarismos con el presupuesto no puede mantener un grupo de estrellas para ir aprovechándolas según las circunstancias. Tenía una, suficiente para dibujar otro desenlace, más feliz, el que sin duda merecen la afición, la Comunidad y la historia de la entidad. Al Real Zaragoza no le dejaron alinear a Luis Suárez, el futbolista que marcaba las diferencias y que sometía las defensas, tampoco a Puado. Alguien tendrá que responder por ello en las instancias pertinentes. El presidente, Christian Lapetra, ya ha anunciado la determinación de luchar en todos los ámbitos. Nadie quiere ganar en los despachos los encuentros. Pero todos los partidos empiezan con 0-0. Y eso no le ha sucedido al Real Zaragoza.