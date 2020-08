Una reacción serena

La encuesta de A+M que hoy publica HERALDO sobre los efectos de la pandemia en los aragoneses muestra que estos han asumido las difíciles circunstancias con relativa serenidad, sin perder el sentido crítico y con plena consciencia de la gravedad de la situación. Reconocen, ante todo, el esfuerzo realizado por los diferentes profesionales que están en primera línea y la mayoría considera que está cumpliendo las normas de higiene.

La imagen que proyecta la encuesta es la de una sociedad preocupada y crítica, pero que no se deja guiar por la desesperación. Y ello, a pesar de que prevé que los efectos sanitarios de la pandemia no van a desaparecer rápidamente, y de que son muchas las personas que han sufrido las secuelas en su situación económica o laboral. Sin duda, el impacto de la enfermedad y de las medidas que se han tomado para contenerla ha extendido las sensaciones psicológicas negativas -y es curioso que crean probable haber pasado la covid-19 muchas más personas de las que realmente la han sufrido-, pero no afortunadamente de una manera extrema. Es destacable que los aragoneses reconozcan ampliamente el trabajo de los profesionales y sectores que han sido importantes durante la crisis sanitaria. Como deben tomar nota los gobernantes de que es necesario mejorar la gestión que se está haciendo de la pandemia, que los ciudadanos no juzgan acertada, con la necesidad de reforzar el sistema sanitario como apartado importante. Y vale la pena señalar, cuando se acerca el comienzo de curso en medio de muchas incertidumbres, que casi un 60 por ciento los aragoneses estima que las clases deberían desarrollarse con normalidad, es decir, de forma presencial. En definitiva, ante la mayor sacudida que ha sufrido en mucho tiempo, la sociedad aragonesa está reaccionando con entereza y haciendo el esfuerzo de adaptarse a unas circunstancias que todos deseamos superar cuanto antes.