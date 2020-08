Necesaria coordinación

Las medidas que ayer acordaron el Ministerio y los consejeros de Sanidad, en línea con las que Aragón ha ido aplicando desde julio, deberían contribuir a frenar la preocupante expansión de la covid-19 en todas las regiones; pero pueden encontrarse con obstáculos para su aplicación, incluidos los jurídicos. Y el acuerdo envía un mensaje de coordinación y unidad en las políticas contra la pandemia que resultaba ya indispensable.

La reunión de ayer supone el primer movimiento del Gobierno central, desde el final del estado de alarma, para coordinar las políticas contra la pandemia en todo el territorio español. Y cabe preguntarse si no hubiera debido producirse mucho antes, en lugar de esperar a que las cifras empeorasen en todo el país. Los acuerdos permitirán unificar las dispersas medidas que han ido tomando las comunidades autónomas, lo que debe mejorar sus resultados y transmitir mayor confianza y certidumbre a la ciudadanía. Muchas de las medidas van en la línea de las que se han adoptado ya en Aragón, aunque se añaden otras como la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia de seguridad. En el caso de la limitación del horario de bares y restaurantes, que ha sido suspendida cautelarmente por el TSJA, habrá que ver cómo se solventa, de acuerdo a Derecho, esa dificultad; la DGA deberá atar muy bien los aspectos jurídicos. Convendría además abrir una vía de negociación con vistas a paliar los efectos negativos en la hostelería. Se echan de menos en todo caso disposiciones y ayudas que permitan reforzar los sistemas sanitarios, cuando la presión se está multiplicando en los centros de salud. La lucha contra la pandemia requiere responsabilidad individual del ciudadano, pero las autoridades no pueden limitarse a marcar normas y establecer prohibiciones, también tienen que conseguir movilizar y distribuir los recursos precisos para que la sanidad pública no se vea desbordada por la enfermedad.