La noche anterior, abiertas las ventanas de par en par, con el frescor del parque entró también un mosquito. Así que esa tarde, iluminado por un publirreportaje de la tele, salí a comprar uno de esos aparatos de ultrasonidos que ahuyentan al depredador. Como en mi barrio no había, fui de tienda en tienda, hasta encontrarlo en un establecimiento del centro.

De vuelta, en el tranvía, caí en la cuenta de un hecho insólito. Había ido en pantalones cortos por la Gran Vía de Zaragoza. Atribulado, al llegar a casa le envié un mensaje a una persona que reside en tan señorial arteria, alguien confiable que no se iría de la lengua, preguntándole si mi aspecto indecoroso había podido perturbar al vecindario. La inmediata respuesta que obtuve, "si llevas mascarilla, como si vas en bolas", me turbó. Siempre he sido muy vulnerable a la menor alusión a mi desnudez. Casi repuesto, me entró la duda de si la mencionada expresión significaría que, con el anonimato de la mascarilla, uno puede ir como le dé la gana, o bien que ya no importa la apariencia, sino la salud pública. Acabé optando por lo segundo, aunque luego me pareció percibir también la sorna de quien está hasta las narices de tener que cubrírselas.

Finalmente, advertir que tuvimos que dejar de usar en casa el aparato que compré aquella tarde. Pese a lo que decían las instrucciones, no afecta solo a los insectos. Mientras dormía, los ultrasonidos producían en mi subconsciente una inusitada desinhibición y ganas de salir a la calle. Una noche estuve a punto de escaparme completamente en bolas. "Ojo, que vas sin mascarilla", me avisó mi mujer.