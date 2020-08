Hace unos años, la maravillosa Biblioteca Pública de Nueva York hizo un taller para niños en el que les enseñaban a buscar información en internet y a distinguir noticias reales de bulos y ‘fake news’. Modificaron su salida a internet para que se pudiera acceder a fuentes fiables de información pero también a webs creadas por ellos con información errónea que alojaron en sus servidores locales. Así, enseñaban a contrastar y verificar, a buscar la fuente de una noticia y, en definitiva, a saber identificar si la información es fiable o no.

Me viene a la cabeza esto al hilo de algo que sucedió tras el funeral de Estado por las víctimas del coronavirus. Hermann Tertsch, eurodiputado y ‘periodista’ (lo entrecomillo porque alguien que manipula intencionadamente la información no creo que merezca ser llamado así), difundió en las redes una foto del acto, un fragmento ampliado donde se veía a dos mujeres jóvenes sentadas dando la espalda al estrado acompañada de un texto: "Esto no lo verás en los telediarios. Miembros de Podemos se dan la vuelta mientras el Jefe del Estado habla". La realidad era muy distinta: las dos mujeres eran intérpretes de lengua de signos y estaban traduciendo el discurso. La foto se compartió más de mil veces.

No había lugar a equívoco: las imágenes del acto mostraban claramente lo sucedido. No creo que ‘periodistas’ como este, que nada tienen que ver con los de verdad, necesiten aprender a contrastar información. Lo que necesitan es un poco más de honestidad.

Eva Cosculluela es librera