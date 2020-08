Un revés judicial

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de suspender cautelarmente la orden de cerrar bares y restaurantes a la 1 de la mañana supone un nuevo revés judicial para la DGA en la gestión de la pandemia. Y obliga a afinar los instrumentos jurídicos y los argumentos legales de las medidas que se toman por razones sanitarias, de manera que se adapten siempre al principio de legalidad y no sean rechazadas por los tribunales.

En la complicada situación que ha creado la pandemia, se hace necesario que las autoridades tomen medidas que alteran y limitan la actividad económica y el día a día de las personas, pero deben hacerlo siempre de manera que las normas se adapten a la legalidad y presentando argumentos que las justifiquen. El TSJA ha estimado que la orden de Sanidad que obliga al cierre de los establecimientos de hostelería a la 1 de la madrugada en todo el territorio aragonés no estaba suficientemente justificada, lo que obligará ahora a recurrir a la DGA. Pero entre tanto esa limitación horaria no se aplicará en las comarcas que se encuentran en ‘nueva normalidad’, con lo que su propósito preventivo tampoco se cumplirá. Hay que hacer hincapié en que la limitación sí se aplica plenamente en aquellas zonas de Aragón que, como las ciudades de Zaragoza y Huesca, están en fase 2. El Gobierno de Aragón no carece por tanto de instrumentos para aplicar las medidas que considere necesarias para frenar la covid-19, pero está obligado a utilizarlos bien, afinando su encaje con todo el ordenamiento legal, lo que no siempre es fácil, pero resulta imprescindible en un Estado de derecho. En todo caso, con uno u otro horario, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que en sus visitas a bares y restaurantes deben respetar las reglas de higiene y distanciamiento que sirven para prevenir los contagios. Es responsabilidad de todos.