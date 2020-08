La recomendación francesa

Hace falta una rápida reacción de las autoridades aragonesas y españolas para conseguir que Francia corrija su recomendación de no visitar nuestra Comunidad. La llegada de turistas franceses cada verano es fundamental en las comarcas del Pirineo y el Prepirineo, que pueden verse muy afectadas; cuando además, paradójicamente, en ellas no se registran rebrotes de la enfermedad ni visitarlas supone por tanto un riesgo especial.

Francia se unió ayer a los países cuyos gobiernos recomiendan a sus ciudadanos que no viajen a Aragón, debido a la evolución de la pandemia en las últimas semanas en nuestra Comunidad. Antes habían hecho declaraciones parecidas Alemania y Bélgica, además de la normativa establecida por el Reino Unido para toda España. Pero para Aragón el ‘veto’ de Francia resulta especialmente dañino, pues siendo una nación fronteriza aporta cada verano una gran cantidad de visitantes, que contribuyen al funcionamiento del sector hostelero y del turismo deportivo en los valles pirenaicos y en Sierra de Guara. Los efectos negativos en la economía pueden dejarse sentir muy rápidamente, por lo que se hace necesario que el Gobierno de Aragón, con el apoyo preciso del Ministerio de Exteriores, informe adecuadamente a las autoridades francesas. En realidad, dejando aparte el caso de la ciudad de Zaragoza, adonde son los propios responsables sanitarios aragoneses quienes aconsejan no viajar, la mayor parte del territorio aragonés, y especialmente las zonas más turísticas, no presentan una especial incidencia de la covid y son por tanto, observando las normas de higiene, seguras. El peso de la capital distorsiona quizás la visión que se transmite del conjunto de Aragón, de manera que hay que informar adecuadamente de la situación real tanto al gobierno galo como a los medios de comunicación de aquel país. Y con urgencia.