Un atropello dramático

Hace tiempo que el PSOE decidió que las ciudades son un mero peón en el tablero de ajedrez del poder. Cuando Zapatero colapsó el país, apostó por llenar nuestras ciudades de adefesios y obras innecesarias con cargo a un plan E con el que pretendía salvar el pellejo político a costa de ahondar una crisis asfixiante. Ahora, el presidente del Gobierno, intentando capitanear otra crisis que está gestionando tarde y mal, se aprovecha de los ayuntamientos en sentido inverso. El denominador común de los dos últimos presidentes socialistas en España es su criterio meramente instrumental de las ciudades. Tanto para dar como para quitar piensan que las ciudades son insignificantes palancas para la salvaguarda de la Moncloa.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido confiscar el ahorro de los ayuntamientos para luego repartirles un tercio y quedarse con los dos tercios restantes del botín, una buena millonada cuyo destino ya se verá. Los que nos gobiernan, que criticaron ferozmente las leyes del PP con respecto a la estabilidad financiera de los ayuntamientos, no solo se aprovechan de los efectos de la Ley Montoro, sino que la retuercen dando una vuelta de tuerca asfixiante para los ayuntamientos en el momento que más recursos necesitan. La decisión, que atenta contra el municipalismo y contra el concepto que históricamente ha tenido la socialdemocracia acerca del papel de los ayuntamientos, se ceba especialmente con Zaragoza. La ciudad queda fuera del fondo de 5.000 millones de euros en ayudas del Estado a los municipios y los zaragozanos, en un agravio sin precedentes, perderemos más de setenta millones de euros. La decisión se perpetró en la FEMP con los votos del PSOE y la colaboración necesaria en forma de abstención de Podemos. El Gobierno de España cree que los zaragozanos nos merecemos exactamente cero euros de ayuda por la crisis. Para el PSOE y Podemos, Zaragoza es esa ciudad que no gobiernan y nada merece.

La decisión no solo es sectaria e injusta, sino que causa prueba de la ausencia de criterio económico por parte del Gobierno. Sin la bonanza de las ciudades, sin la inmediatez de la pequeña economía y sin atender a las necesidades más básicas de sus habitantes, desde el transporte público a la rehabilitación de viviendas o la lucha contra el cambio climático, amén de la ingente ayuda social que prestan los ayuntamientos aun siendo una competencia impropia, perjudica a ciudades concretas y al conjunto de la economía. El triunfo de las ciudades se ha cimentado sobre su enorme capacidad para rentabilizar con mayor eficacia y más eficiencia cada céntimo de euro.

Quienes hoy tenemos el honor y la enorme responsabilidad de gobernar ciudades desde los ayuntamientos no nos vamos a quedar cruzados de brazos, y muy especialmente desde la responsabilidad de gobernar la quinta ciudad de España, la última e invisible para Sánchez. Zaragoza, ciudad leal, emprendedora, dinámica y siempre responsable con España, soporta históricamente muy mal los agravios y las injusticias. Zaragoza no se va a estar quieta. El atropello es tan dramático que nos exige ponernos en primera línea en la defensa de los intereses de Zaragoza y de los zaragozanos, y la respuesta debe venir desde el Estado de derecho. Todo ataque a los más elementales principios de igualdad debe ser corregido por los tribunales. Con todo, necesitamos una respuesta más urgente que la que llegará del amparo judicial, y no nos vamos a cansar de reivindicar lo que es justo.

Es el momento de apelar al deber y a la responsabilidad de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza, sin excepción, sin exclusión y sin sectarismos, para labrar un consenso que nos permita luchar contra este grave atropello a Zaragoza. Hay que reinstaurar la equidad en las ayudas que deben venir del Estado como nos merecemos en un reparto justo. Los zaragozanos no entenderán otra cosa.

Sr. Presidente, los zaragozanos ni somos más que nadie ni menos que todos.

Víctor M. Serrano Entío (Cs) es consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza