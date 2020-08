La conversación con Jon

La semana pasada conocimos a Jon Acordagoitia. Es un donostiarra afincado en Grisel. Gestiona desde hace pocos meses el bar-restaurante municipal. Ahí ha montado su ‘txoko’ a modo de sidrería, con los ingredientes para disfrutar de un buen menú. Es un excelente cocinero. Lo suyo es el bacalao y el chuletón. No le gusta la repostería. Prefiere poner unas nueces, queso y membrillo para postre a pasar horas haciendo tartas u otras florituras. Llegamos a ese rincón escondido de la geografía sabiendo a dónde íbamos, pero sin saber mucho más.

Teníamos dos pistas. La primera la habíamos leído el pasado 10 de febrero en HERALDO, en la sección ‘Aragón es extraordinario’. Pablo Ferrer y Laura Uranga publicaron su reportaje ‘Grisel, presente y futuro’. Ahí presentaban, entre otros asuntos, su visita al Pozo de los Aines, el castillo y la sidrería. La segunda por consejo de Ana, una amiga de mi esposa que vive en Roma. Unos días antes estuvo con su familia recorriendo estos mismos lugares. Tuvo que venir ella a preguntarnos si conocíamos la zona. Hemos pasado un sinfín de veces por la carretera que cruza la Diezma. Pero solo nos detuvimos una vez, con ocasión del I Festival Internacional de Poesía organizado por Olifante, por Trini y Marcelo, en el Castillo de Grisel en 2002. Así que nos animamos a visitar la sima y el restaurante.

Y fue una suerte, un placer. Donde menos se espera hay una oportunidad para disfrutar. Bajo un sol de justicia nos acercamos al Pozo de los Aines. El calor era sofocante. A primera vista, nadie. Un poco más lejos, una pareja de senderistas. Y en el mirador interior del enorme agujero, una familia de tres que salían a nuestra llegada. Turistas, pensamos. Como debieron de pensar de nosotros. Aquí al lado. Sin aglomeraciones. En medio del campo, donde se pueden guardar las distancias y buscar aire limpio. Lejos de las prisas urbanitas, de las playas y de las capitales. Y lejos de las mascarillas. Un lugar excepcional que sirvió de aperitivo.

Llegamos a comer a la hora reservada. En la barra del bar, estaban tres señores. A los pocos minutos, se marcharon. Nuestra amiga Ana nos advirtió. Hay que avisar antes para que Jon pueda preparar su ‘menú de sidrería’.

Ahí comenzó nuestra conversación. Entre plato y plato, fuimos hablando de lo humano y de lo divino, de la política de aquí y de allá. Le contamos cómo habíamos llegado a su restaurante y nos contó cómo había llegado él. La vida parece que nos va llevando por senderos inescrutables. Aunque uno pueda explicar su historia, no termina de saber a ciencia cierta por qué está en un lugar y no en otro. Es algo escurridizo. Tanto como atar los hilos para justificar por qué un día y a una hora se descubre lo que tienes al lado. En cualquier caso, el porqué de las cosas es un entretenimiento intelectual secundario, lo importante es solucionar cada problema, ya llegará la explicación, si es que interesa. La cuestión es cómo se vive el día a día. No es una competición, pero como las escaleras, se suben o se bajan peldaño a peldaño, partido a partido.

Entonces al parar y pensar se descubre que, con cosas tan elementales como un paseo o una buena comida, cambia la perspectiva. La vida no es para acobardarse y ceder al miedo. El virus de Wuhan y la desesperante gestión política de esta pandemia nos está haciendo perder el horizonte, la salud y la economía. Nos hemos de cuidar, pero no nos pueden ‘acotolar’. Nos pueden gobernar, pero no someter. Además, nos hemos de rebelar contra moralizantes y prohibicionistas que nos vienen dando lecciones de comportamiento sustentando sus argumentos en datos infundados y teorías incompletas. Los argumentos de quienes se erigen en prescriptores de la conducta ajena no deben cruzar el límite de la libertad y la autonomía.

Pero no es fácil. En cuanto nos descuidamos tenemos a alguien detrás del visillo o en un despacho dictándonos al resto cómo nos debemos comportar. Al mismo tiempo, nos mienten como bellacos. ¿Qué hacer? El consejo de Jon fue bien claro: la vida debe seguir. De hecho, sigue, aunque no queramos. Otra cosa es cómo. Y tenemos que hacer que sea hoy mejor que ayer y peor que mañana. Se lo debemos a nuestros hijos.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza