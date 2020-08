Una gran mujer

Me impactó profundamente ver a una gigantesca multitud con el puño en alto y la boca tapada para prevenir el contagio del coronavirus, descendiendo sobre la Casa Blanca. "George Floyd", gritaba el gentío ante la verja que ahora rodea la residencia del presidente, repitiendo una y otra vez el nombre del hombre de raza negra que el 25 de mayo murió en Mineápolis. Pensé que nos encontrábamos ante un clamoroso rechazo de la presidencia de Donald Trump, quien, ante la peor oleada de disturbios de la historia reciente de Estados Unidos, convirtió la Casa Blanca y sus calles aledañas en una fortaleza rodeada de barricadas y protegida por antidisturbios y militares.

Decidí compartir en la red cómo dichas manifestaciones se extendían por Estados Unidos y planteaba una pregunta: ¿se trasladará esta protesta en la elección de noviembre en las urnas?

Las respuestas propiciaron un interesante debate. De todas ellas me pareció muy reveladora la de Maggi Lloyd. Ella es una antigua alumna inteligente y muy lúcida en sus apreciaciones cuando realizamos debates en clase sobre su país. Todavía recuerdo su análisis de cómo sería antes presidente un negro que una mujer. Su respuesta en la red fue: "Espero que sí; ahora bien, Biden no es un candidato que inspire mucha fe. Trump tiene un poder terrible para hacer cambiar las cosas a su favor. Es muy duro pero las manifestaciones me dan algo de esperanza".

A cien días de las elecciones Biden está por delante del presidente Trump en todas las encuestas de nivel nacional. Según las noticias parece que está pactando su agenda con Sanders para no dejar atrás ni un solo voto progresista. Pero, además, está ampliando su base a prácticamente todos los grupos demográficos, en todos los Estados clave.

En el debate entre candidatos demócratas del 16 de marzo, Joe Biden se comprometió a que elegiría a una mujer para el llamado ‘ticket presidencial’, como candidata a la vicepresidencia. Está previsto que ocurra en los próximos días. Será una decisión histórica por dos motivos: porque hay muchas posibilidades de que sea una mujer negra y porque Biden elegirá mucho más que una vicepresidenta. Elegirá una heredera para el partido, pues se ha calificado a sí mismo como un presidente "de transición". Su idea es sacar al país de la turbulencia populista de Trump, recuperar lo que él llama "el alma de la nación" y entregar después el liderazgo a una generación de demócratas más joven y diversa.

Para los americanos el candidato y su ‘segundo’ lo son todo en la campaña. Es un matrimonio político y sagrado en el que se la juegan y mucho. Él lo conoce muy bien pues fue elegido por Obama, porque era hombre blanco, mayor, elegante y con más experiencia. Por lo tanto los asesores del candidato, según he leído, están diseñando una figura que reúna unos determinados requisitos complementarios a los suyos. Mujer, de color, con complicidad, su mano derecha e izquierda. Con carácter pero dulce, no extremadamente guapa pero sí lo bastante. Sencilla en el estilo, sin extravagancias, pero que despierte la simpatía del resto de las féminas demócratas y posibles votantes, así como de las ‘desertoras’ republicanas. Debe ser una parte activa en la política diaria y no solo un decorado. Tiene que ser una mujer extremadamente preparada por si el nuevo presidente se pusiera enfermo y tuviera que asumir la presidencia. Recordemos que, aunque bien llevados, el candidato demócrata tiene 77 años y está a punto de cumplir 78. Y, en medio de una pandemia, Estados Unidos tiene que estar listo para sucesiones dinásticas en tiempos de extrema incertidumbre. Resumiendo, necesita con él a una gran mujer, segura de sí misma, pues los retos pendientes que les esperan no son fáciles. Los datos apuntan a Kamala Harris, la única mujer negra en el Senado de Estados Unidos. Ella ha marchado en las calles y ha patrocinado una nueva legislación de reforma policial en el Congreso; y, además, ha sido una enérgica defensora del cambio social.

Es evidente que no se puede subestimar la capacidad de Donald Trump para la sorpresa, como bien señalaba Maggi, acabamos de verlo. Como es habitual en él, a través de un tuit, el número 13.097, plantea retrasar las elecciones, alegando sospechas injustificadas de que el aumento del voto por correo debido a la pandemia provocará fraude electoral

Espero poder escribir dentro de cuatro años otro artículo titulándolo ‘Un gran hombre’.