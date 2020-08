Como todos los años, el colmado Pili y Simón, donde realizábamos la mayor parte de nuestra compra semanal de alimentos, ha bajado la persiana el 31 de julio. Pero esta vez Pili y Carlos (Simón) no volverán a levantarla a finales de agosto, como han hecho durante más de treinta años en el barrio zaragozano del Actur. En un momento en el que tantos comercios cierran o se sienten amenazados de cierre a causa de la pandemia, Pili y Simón lo hace por jubilación. Algo normal.

El último día que estuvimos comprando coincidimos con una clienta ya anciana; a la señora Andrea casi le da un patatús cuando le dijeron que va a desaparecer la tienda a la que lleva acudiendo decenas de años, y que está situada justamente en los bajos de su edificio. "Vosotros no podéis cerrar antes de que yo me muera", les contesta entre el enfado y el llanto. “Con esto del virus, yo le he dicho a mi hija que no se preocupe, que, mientras estén Pili y Carlos, sin comer no me quedaré, y ahora, mira lo que me decís, ¿dónde voy a ir ahora?”.

Los tiempos de desgracia global dejan escaso lugar para las pequeñas historias, para nuestras vidas en sordina. Pero quería contarles que me conmovió la señora Andrea, su pánico verdadero; la precaución y la ternura con la que Pili y Carlos procuraron darle la noticia, conscientes del descalabro. Todos les echaremos de menos. La confianza mutua es un tesoro. Para los frágiles, es vital. Y, para todos, más aún en días de pandemia, la piedra angular de cualquier futuro.

Luisa Miñana es narradora y poeta