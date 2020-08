'Vida activa, saludable y sostenible'.

Ante un escenario poco alentador y en el que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes, el que los gobernantes garanticen una vida sana, saludable y sobre todo activa va a ser capital para el desarrollo sostenible en nuestro planeta en las próximas décadas. Y es aquí donde la promoción del ejercicio, la actividad física y el deporte juega un papel importantísimo como herramienta de salud pública, y no solo en la mejora de la calidad de vida, sino también en la prevención de innumerables enfermedades en la sociedad actual y futura.

Más o menos con estas palabras se establece esta máxima en el objetivo número tres, relacionado con la salud y el bienestar, de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, ODS, que la Agenda 2030 establece y que fueron aprobados por la ONU en 2015, en los que 193 países se comprometieron a cumplir para el año 2030, entre ellos España.

Me gustaría desde estas líneas hacer un llamamiento a todas las administraciones, entidades y organismos que disponen de autoridad en la regulación normativa en el ámbito sanitario en esta crisis, para que utilicen la actividad física y deportiva como un aliado para la lucha contra el virus de la covid-19 y que no la vean como una amenaza. Y ello pasa primero por ver la realidad, por ver la necesidad que todos tenemos de estar activos y movernos en momento como estos; y en un segundo plano por escuchar y priorizar al sector encargado de la promoción y ejecución de la actividad física y deportiva y sus profesionales, haciéndoles partícipes en la solución y no viéndolos como parte del problema.

Por ejemplo, en Cataluña, es incomprensible que veamos muchos espacios y negocios abiertos de hostelería y de ocio nocturno, con aglomeraciones de gente, en los que lógicamente se trabaja con las prescripciones y recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria competente para poder desarrollar su actividad, pero que estos espacios está demostrado que son muy propensos a la propagación del virus; y, por el otro lado, nos encontremos con el cierre de instalaciones deportivas, gimnasios, piscinas… que son centros de actividad física y bienestar, cuando son estas precisamente instalaciones donde, primero, se cumple escrupulosamente con las obligaciones sanitarias establecidas, en las que el sector ha hecho un gran desembolso inversor en adaptación de estas instalaciones, y, segundo, son lugares donde se realiza un tipo de actividad, la física y deportiva, que es necesaria (y no lo digo yo, lo dicen numerosos expertos y estudios científicos publicados) para evitar otro grave problema derivado de la inactividad física que puede conllevar consecuencias muy serias, como se ha visto sobre todo en poblaciones mayores e infantiles, tanto a nivel físico como psicológico en tan solo dos meses.

Por favor, el resto no tropecemos en la misma piedra. La Organización Mundial de la Salud es tajante en este sentido, recomienda encarecidamente mantenerse activo durante la pandemia de la covid-19.

Estoy convencido de que el cambio necesario, como en toda estructura social de progreso, moderna y avanzada, está en el ámbito de la educación y, por lo tanto, en disponer de un sistema educativo en el que la Educación Física sea considerada como una materia de vital importancia para el desarrollo del individuo, que ayude a su formación como persona, pero además sea también útil para la adquisición de hábitos de actividad física y todo lo que conlleva desde edades tempranas. Esto hará en el futuro que tengamos una sociedad más consciente de la importancia que tiene una vida activa y saludable.

En definitiva, tenemos que ser conscientes de que el ejercicio, la actividad física y el deporte suman en nuestro día a día como personas. Pero si, como sociedad, somos capaces de comprender que el orden mundial de las cosas ha cambiado y reconocemos la importancia que tiene como elemento de salud y bienestar social la práctica de la actividad física, entonces esta multiplica.