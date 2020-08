Algunas situaciones están bajo su control y otras no. Si es capaz de distinguir entre lo que puede controlar y lo que no, entonces quizá consiga tomarse las cosas con más calma y tranquilidad, y de paso buscar tiempo para analizar sus emociones. Algo de este estilo dijo Epicteto, esclavo y filósofo romano estoico.

Las emociones son experiencias rápidas subjetivas que inducen a actuar, en ellas subyacen los instintos de: conservación, preservación de la especie, defensa, ataque, prosperidad… Nacen básicamente de cómo percibimos el mundo, antes que de un razonamiento. Aunque toda emoción va acompañada de raciocinio, este puede intervenir con más o menos intensidad, lo que luego se refleja en la riqueza de la experiencia obtenida.

Hay una emoción que parece que es bastante desconocida en nuestra época. Para presentarla voy a hacer uso de las siguientes frases que empiezan todas con las palabras ‘más aburrido que’: un choque de globos; un acuario vacío; un fósil enterrado; una ostra; ver crecer la hierba; una patada de astronauta a un balón en la Luna a cámara lenta...

Como todas las emociones, el aburrimiento está íntimamente implantado en el cerebro humano y es el resultado del comportamiento adaptativo de nuestra especie a su entorno. Por lo que se supone que originariamente habrá cumplido y sigue cumpliendo un papel fundamental en nuestra evolución.

Empecemos por la definición del aburrimiento según el Diccionario de la RAE: "Sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o de interés por algo". Vemos que se define como un estado emocional desagradable. Leamos lo que decía Erich Fromm al respecto: "Estoy convencido de que el aburrimiento es una de las mayores torturas. Si imaginara el infierno, sería el lugar donde te aburrirías continuamente". La reacción más habitual al aburrimiento es buscar cosas para hacer, intentando que el malestar que causa deje de persistir. El cerebro que se aburre se estimula para salir del aburrimiento, de hecho Kierkegaard tenía la teoría de que el aburrimiento fue lo que pobló el mundo y vamos ya por cerca de siete mil millones, ¿tanto nos aburrimos?

Puede que el aburrimiento fuera el impulsor de la evolución del lenguaje en las largas noches prehistóricas, lo que pudo desencadenar la mejora de los procesos de comunicación y de pensamiento. Con posterioridad quizá alimentó la curiosidad y engendró el arte, la ciencia, el conocimiento, la percepción de sí mismo… Si eso fue así, el aburrimiento es una emoción humana muy valiosa. En este caso, lo malo sería no poder aburrirse. Veamos algunas opiniones en esta dirección: "La cura para el aburrimiento es la curiosidad… y no hay cura para la curiosidad", de Dorothy Parker; "cuando prestas atención al aburrimiento, este se vuelve increíblemente interesante", de Jon Kabat-Zinn.

A pesar de lo dicho, a lo largo de la historia hemos ido cargándolo de prejuicios hasta llegar a nuestra época. En la actualidad el aburrimiento no está bien visto. Aburrirse implica perder el tiempo y no hacer nada denigra, vivimos en un mundo adictivo al estímulo constante, no paramos de hacer planes, de viajar, de movernos. Y por si esto fuera poco, el aburrimiento prolongado puede desembocar en problemas de aislamiento, ansiedad, apatía o depresión. Por todo ello, al aburrimiento le hemos declarado la guerra; lo hemos prohibido; hay que matarlo; debemos superarlo; ir en contra… Cuantas veces le dijeron de adolescente "no te quedes ahí parado, haz algo para vencer el aburrimiento". Y no digamos la hiperactividad que les imponemos a los niños para que no se aburran. Incluso no dejamos tranquilo ni al diablo cuando afirmamos que "si el diablo se aburre, juega con la cola".

Coincidamos con Goethe en que "el aburrimiento es una mala hierba, pero también una especia que hace digerir muchas cosas". Por ello, deberíamos adiestrarnos en el arte de aburrirnos.