La ola va creciendo

Ya no tiene mucho sentido preguntarse si en Aragón estamos o no en plena segunda ola de la covid-19. Lo estamos. Ahora lo que habría que saber es hasta qué altura va a llegar esta vez el mar y si se convertirá en otro tsunami. Desde el 1 de julio hasta ayer, según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de personas con covid que ingresaron en hospitales en Aragón en los siete días previos ha pasado de 11 a 145, es decir, se ha multiplicado por trece; mientras que en el conjunto de España solo se ha multiplicado por 2,8. De manera que si la mala situación con que se pinta a Aragón se debe, como insinúa la consejera de Sanidad, a que otras regiones maquillan los datos, habrá que pensar que no solo están escondiendo los contagios, sino también los ingresos hospitalarios. En cualquier caso, según la información del propio Gobierno aragonés, los pacientes de covid que permanecen hospitalizados en nuestra Comunidad han pasado de menos de cincuenta a comienzos de julio a casi trescientos en este momento. Y los ingresados en uci, de 4 a 27. De manera que no cabe restarle gravedad a la situación aludiendo al número de asintomáticos que se detectan, porque los pacientes que requieren atención hospitalaria también están creciendo muy rápidamente. Que en estas circunstancias el Dr. Simón dijese todavía el pasado lunes que en Aragón las cosas se están haciendo bien no deja de resultar sorprendente. ¿Habrá que agradecerle que intente transmitir algo de tranquilidad? Lo que parece seguro es que si en agosto la enfermedad evoluciona en Aragón como lo ha hecho en julio, cuando llegue septiembre la ola habrá inundado otra vez los hospitales.