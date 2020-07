El Gobierno y los datos

La segunda ola de la covid-19 sigue avanzando en España con el registro de 6.361 nuevos contagios desde el viernes. Hay brotes en todas las Comunidades. En Aragón, se ha vuelto a alcanzar otro récord con 502 casos, 412 en Zaragoza. Además, continúa sin mejorar la gestión de los datos que se viene realizando desde que se declaró la pandemia, el 11 de marzo. La manifiesta impericia que se ha tenido y se tiene con las cifras tiene su último reflejo en los caóticos mensajes que se están lanzando tanto al interior del país como al exterior, por la aplicación de criterios dispares en la contabilidad de contagios, que están ahuyentando a los turistas extranjeros.

Javier Lambán ha reclamado al Ministerio de Sanidad que homologue los datos que las Comunidades están facilitando sobre la evolución del coronavirus en sus territorios, dado que ahora no son homogéneos. La transparencia de Aragón está perjudicando a su imagen. Pero el problema no es solo de nuestra región sino también del país, pues el Gobierno no está sabiendo lanzar el mensaje de que tiene la situación bajo control. Uno de los problemas de España en el exterior, asociado al de la proliferación de brotes, es la escasa confianza que generan nuestros datos. En nada ayuda la disparidad entre las cifras del Ejecutivo y las que aportan las autonomías.

España necesita un sistema de comprobación y armonización de los datos que proporcionan las Comunidades ante el constante incremento de positivos que se viene registrando en los últimos días. El Gobierno, que incomprensible e irresponsablemente ha pasado de actuar con poderes especiales mediante el estado de alarma a lavarse las manos, debe responder a la segunda ola de la covid-19 con una gestión más rigurosa de los datos y asegurándose de que todas las autonomías cuentan con los medios suficientes para la detección precoz de los contagios y el rastreo de contactos.