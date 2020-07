Restricciones más rigurosas

Las cifras de evolución de la covid-19, que Aragón está ofreciendo con transparencia, muestran un continuo e importante crecimiento de los casos, que ayer llegaron a 422 nuevos contagios en nuestra Comunidad, el 43% de todos los registrados en España. Ante el peligro de que la enfermedad se desboque, el Gobierno autonómico casi no tenía otra opción sino endurecer las restricciones en las áreas más afectadas, incluyendo Zaragoza capital.

Cuatro son las comarcas afectadas por el endurecimiento de las medidas de lucha contra la covid-19, la Central, que incluye Zaragoza capital, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca y los Monegros. En ellas se aplicarán desde hoy las normas de la fase 2 de la desescalada pero sin la flexibilidad que se mantenía hasta ahora en algunos aspectos. Sigue vigente además la recomendación de evitar los desplazamientos a través de sus límites, aunque no se establece una prohibición para la que el Gobierno autonómico no tendría competencias. En todo caso, lo manifestado ayer por la consejera de Sanidad indica que el objetivo principal sería frenar el riesgo que suponen las reuniones familiares, sociales y de ocio, especialmente en horario nocturno, actividades que estarían dando lugar a un gran número de brotes. Aquí la responsabilidad cívica de todos -que hasta ahora presenta demasiadas lagunas- debe tener también un papel fundamental. No cabe desconocer que esta vuelta de tuerca a las restricciones supondrá un nuevo golpe para la hostelería y para el sector turístico en general, ya muy dañado por las semanas de confinamiento. Lo lógico sería prever líneas de ayuda para evitar en lo posible la desaparición de empresas y de puestos de trabajo. La mayoría de los casos son por ahora leves o asintomáticos, pero las hospitalizaciones van aumentado y no tomar medidas, o no cumplir las que se están adoptando, supondría jugar con fuego en contra de la salud de los aragoneses.